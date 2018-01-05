港报社评：清洁工折射社会悲歌，房委会未严管外判商--明报1月5日

长沙湾海丽邨外判清洁工罢工，牵扯出一连串疑团。新旧外判商关系千丝万缕，背后会否涉及合谋削剥甚或围标，惹人关注；房屋署有否克尽己责把关，招标制度是否存在漏洞，同样需要检讨。房署有责任详细审核承办商标书，若对可疑之处不知不觉，就是敷衍失职。当局不应纵容剥削基层劳工行为，房署必须还清洁工人一个公道，给社会一个交代。

房署将海丽邨清洁服务外判多年，自2008年起由民顺清洁有限公司（下称民顺）承办，直至去年11月，改由香港工商清洁服务公司（下称工商）负责。廿多名海丽邨清洁工人，指控民顺于去年10月底合约结束前软硬兼施，误导他们签署自愿离职信，「过档」工商继续负责海丽邨清洁。由于转投新公司，受影响清洁工的年资和福利均要重新计算；由于不是解雇，民顺毋须支付遣散费。工会表示涉款上百万元，部分年资9年的员工损失最大。清洁工苦苦追讨，可是资方仅愿以每年年资200元的方法计算遣散费，教人情何以堪。劳方自然愤气填膺。

民顺声称，处理旧员工离职安排，「依足法律及雇佣合约」，扬言劳工处对处理方式并无异议，可是劳工处随即反驳，强调资方没有征询该处意见。今次风波焦点之一，是民顺与工商的关系。两间公司成立超过15年，同在房委会洁净服务承办商名册之列，有资格竞投房委会物业的服务合约。资料显示，民顺和工商的注册地址曾经在荃湾同一幢大厦，虽然文件显示层数不同，可是传媒发现，原来两间公司共用一个办公室。双方股东也互有关连，工商大股东透过宏阳兴业公司，持有「昇威保安」公司，民顺一名股东则是这间公司的董事。

民顺与工商关系非比寻常，工会质疑所谓「转约」不过是「左手交右手」，不能说是无的放矢。种种迹象显示，海丽邨的情况并非个别问题。除了海丽邨，去年房署还将石围角邨和爱民邨的清洁服务合约，承办商由民顺改为工商。两邨均有清洁工表示遇上同类遭遇，转职未获分毫遣散费，签署文件时资方既无解释条文，又不准员工取走文件细阅，要么即时签字，要么离职不干，根本别无选择。当局必须查明真相，弄清楚是否有人合谋，剥削劳工权益。

这次屋邨外判清洁商风波，折射了招标制度和监管问题，房委会和房署有不可推卸的责任。房委会资料显示，2005年至今，海丽邨外判清洁合约三度易手，均由民顺和工商交替承办。去年房署批出27份洁净服务合约，民顺工商合共夺得8份，相当于总数三成，涉款逾亿元。房署表示有严格评分制度评审标书，并会要求承办商申报详细资料。如果署方有认真审视，理应一早对民顺与工商的密切关系有所察觉，没理由毫不知情。

房委会向承办商发出的《登记指引》规定，关联公司必须向房委会申报，并承诺只由其中一间公司竞投同一份合约。究竟民顺和工商有否如实申报、房委会与房署是否视它们为关联公司，当局应当尽快告知公众。房署强调，绝不姑息剥削员工或违法的外判商，可是迄今仍未回答多个关键问题，诸如民顺和工商曾否一同入标等，令人关注当局究竟有否做好监管工作，所谓「绝不姑息」是否泛泛而谈。这次劳资纠纷疑团甚多，房委会和房署必须如实详细交代。

清洁工人议价能力薄弱，是最易受剥削的基层劳工。他们收入微薄，为了节省交通开支，很少跨区工作，一旦公司招标合约易手，每每首当其冲，除了转投新中标公司，放弃在旧公司累积的年资福利，往往别无选择，新雇主看准此一情况，通常只会给他们十元八块「加薪」，清洁工人即使觉得屈辱，亦只能逆来顺受。今次海丽邨风波，不过是清洁工人又一阕悲歌，政府必须正视情况，切实保障弱势基层劳工权益。根据房委会指引，如果外判商涉及拖欠工人薪酬，当局可以处分，包括从承办商名册中除名。政府应彻查海丽邨事件有否涉及违规行为，研究是否需要作出惩处。（完）

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