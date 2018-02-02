港报社评：港加息机会增，还看中美资金流--经济日报2月2日

美国联储局议息后按兵不动，但会后声明放鹰，令市场预期加息步伐加快。港息今年难免会升，但会否追加，增添本港股楼压力，则视乎北水南下会否减少，以及美企班资回朝速度。

储局维持利率不变，是预期之中，因去年12月才加息，加上主席耶伦离任在即，留给继任人鲍威尔有更多政策空间。惟会后声明放鹰，对加息取态的用词，由去年「逐步加息」改为「进一步逐步加息」，意味3月加息机会极高，今年加息次数亦可能由3次增至4次。

储局放鹰，皆因通胀及通胀预期正升温，去年12月个人消费支出（PCE）物价指数连升7个月至1.7%，核心PCE指数则报1.5%。过去3个月有48%受访企业提高工资。随着税改落实，逾275家美企表明会将部分盈利用来加薪、发花红或投资，而在全民就业下再新增职位，为推升工资水平增添动力，有望扭转过去几年经济好但低通胀的局面。

要留意的是，美国通胀预期若持续升温，可能推升长债息率，再次令市场担心流动性收紧，重现日前长息突升，令美股以至环球股市包括港股调整的一幕。

此外，储局今年可能加息4次，加上之前已加5次息，累加9次合共2.25厘。港美息差大幅拉阔将引来套戥活动，增加港息升压，令港息今年调升风险大增。

以目前看，由于本港银行仍水浸，今年加息幅度有限，惟存在两大变数。其一，中央定调今后3年要防风险，一行三会上月频出手惩处违规金融机构和企业，凸显中央厉行中性偏紧币策，银根难松。若储局持续加息，为免中美息差进一步收窄，人行可能被迫跟加，银根只会愈紧，可能令北水涌港减少。

其二，美企停泊海外的盈利逾2.6万亿美元，税改落实后，苹果率先宣布会缴交380亿美元滙回税，微软亦拨备138亿美元，意味两家企业在交税后有逾3,800亿美元资金将随时调回美国。还有多少美企会调回资金？当中有多少泊在香港？又将何时调走资金？

故除储局加息外，一旦美企将资金从香港撤走，本港拆息将被抽高，再加上北水若收紧，三重叠加效应下，港息便有追加风险，届时恐会对本港楼股构成调整压力。故投资者除要留意储局外，还要紧盯美企和内地资金流向。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘