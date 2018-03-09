港报社评：港息正常化，还看资金流走速度--经济日报3月9日

港滙近日走弱，金管局总裁陈德霖昨撰文回应，港美息差拉阔，港滙转弱是利率正常化的过程，毋须太担心；惟利率正常化过程须步步为营，提防资金流走速度过快，冲击股楼经济。

港滙自上周五跌穿7.83水平后，市场忧虑是否有资金流走，陈德霖强调在联系滙率下，港滙若触及7.85的弱方兑换保证，金管局会出手，保证港滙不会跌穿7.85。他期望在港美息差扩阔下，港元流入美元，触及7.85水平，金管局出手，令货币基础逐步缩减，为港利率正常化提供条件。

金管局期望利率正常化，皆因在2008年环球央行实施量宽时，有1,300亿美元流入本港，造成超低息环境催谷资产价格泡沫。美储局2015年展开加息行动，迄今加了5次息，但港息没跟加，令港美息差拉阔。储局今年料加息3或4次，相信本港势终难免要跟加。

惟最关键不是何时跟加，而是加息速度是慢慢加抑或大步加。这不单止是看储局加息步伐，更在于若触动市场情绪，或会令停泊在港的资金突然加速流走，促使港息要追加，补回因之前未跟美息加而落后了的步伐。

此外，停泊在港的资金没记认，无法知道是来自内地还是外国，部分资金可能出于避险需要，根本不理会港美息差，续留在本港。但若资金是美企泊在本港，并已向华府缴付滙回税，这些资金则可撤得快且急，冲击可以非常大。

近日港滙走弱，惟非资金流走，此可见于拆息仍低企，银行体系结余昨仍达1,797亿元，相信只是部分投资者将港元换成美元进行套息活动，一来港美息差约1厘，二来储局月底加息机会高，可低风险地赚取更多息差利润。

要注意的是，一旦资金流走，假如是慢慢撤走，对本港股楼不会造成太大震荡，反可为过分膨胀的资产泡沫泄气。但若是急速撤走，港拆息会大幅抽升，可能触发最优惠利率追加，届时恐冲击股楼等资产市场，尤其高企的楼市。金管局可做的是趁息升前，发行外滙基金票据，吸走部分资金，在资金流出时反向操作，提供缓冲。

利率正常化是金管局以至环球央行期待已久的事，惟收水会引发甚么后果是难以逆料，故投资者须小心应对，步步为营。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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