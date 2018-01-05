港报社评：港把握北水机遇，须保国际标准--经济日报1月5日

北水涌港不停，近日更愈益汹涌令港股大升。北水南下今年势更多，继续利好港股，惟当局亦要提升监管，防范内地式违规炒作越境而来，更要释除外资疑虑，推进港股的国际地位。

北水涌港非新现象，去年透过沪深港通共有3,399亿港元流入，北水来港主要购买熟悉或内地稀缺股份，如腾讯（00700）、滙丰（00005），旨在让投资组合多元化。大行估计今年南来的北水或增至6,900亿元。

去年北水日均净流入14.8亿元，但今年首三个交易日有逾93亿元北水，日均净流入31亿元，反映北水涌港有增无减。以近日每天约1,300亿元成交计，北水约占2.4%，但北水投资文化是股份愈升愈买，一旦有不利消息又会即时齐沽，令港股波幅大增。

港股波幅大增已见北水投资文化的影响，市场关注港股会否A股化，尤其内地泛滥的股民围炒、散播消息造市、藉内幕消息交易、业绩造假等违规现象会否随资金南下？幸暂未见明显苗头，惟当局要把好监管大门防范，尤其与内地当局合作，防止监管套戥。

此外，外资关注北水对港股话语权日增下，港股市场规管会否偏向内地。事实上，港交所（00388）准备对北向通股份买卖实施实名制、下半年推出的同股不同权，以至证监近期打击老千股等，虽属好事，但或多或少予人迁就内地监管需要，主要吸引内地科网公司来港的观感。

本港作为国际金融中心，有必要维持国际高水平，予人不偏不倚感觉。以同股不同权谘询为例，港交所指有91%支持，但管理近38万亿美元资产的10家国际基金公司却反对，指理念上有违「一股一票」的公平标准，又欠缺集体诉讼机制对滥权公司的阻吓力。惟这些基金在美国持有Alphabet、Facebook股票，而相关股票正正采同股不同权，是近年股价劲升原因所在。

监管当局有必要向外资多作解释与回应，如在落实同股不同权时，设配套措施保障投资者利益，释除疑虑。监管当局还需与时并进，制定高透明度、公平公道的游戏规则，维持国际高标准，才能让内外资有信心继续来港买卖。

香港食四方饭，四方资金都要吸，面对北水和外资，须一视同仁，才能壮大本港国际金融中心地位。（完）

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