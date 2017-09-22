港报社评：港拆息升响警号，楼市面临考验--经济日报9月22日

储局宣布10月起缩表，并预期年底前再加息，明年料加3次息。本港拆息近日急升，且升势持续，将难免触碰楼按的锁息上限，或扭转港人长期超低息想法，引发楼市明显调整。

储局发声明宣布缩表，从发放的点阵图预测年底前利率中位数为1.375厘，暗示12月会再加息，而明年料加3次息，后年加息2次。

从美股闻声先跌后升，反映市场仍乐观，认为明年未必可加息3次。储局去年也预测今年加3次息，亦曾遭质疑，但现在看来储局说到做到，明年是否加3次息，投资者勿掉以轻心。

本港金管局呼吁投资者要做好港息趋升的心理准备，因随着储局缩表和继续加息，港美息差将进一步拉阔，港滙最终触发7.85元的弱方兑换保证，届时资金会流出，港息将上升，资产价格变得更波动。

金管局在储局缩表前已先行出招，如近日增发400亿元外滙基金票据，抽走市场流动性，挟高拆息。此因储局已加了4次息，港息却因银行水浸而未跟加，若任由港美息差拉阔，在金融海啸后流入本港的1,300亿美元热钱可能大规模撤走，严重冲击本港股市和楼市。金管局不想热钱撤退太急，近日透过挟高拆息，先为资产泡沫「放气」。

金管局的行动，已令本港1个月拆息在过去3天升了0.12厘，升至昨天0.54厘，升幅逾28%。当美息续升下，可预期金管局会继续出手，那按息在年底前逼近锁息上限的2.25厘（最优惠利率（P）-2.75厘），绝非难事。现时绝大部分供楼人士选择H按，以H按的H+1.4厘计算，若拆息再升多0.31厘，就触及2.25厘的上限。以一个600万元楼价的单位为例，承造六成按揭，供25年，每月供款将由15,154元增至15,701元。

情况更严峻的是，若拆息升终令本港银行调升P，那供款会进一步增加。由于投资者习惯超低息环境太久，租金回报率已降至仅2.8%或以下。当按息升至逼近或超过租金回报率，投资者发觉无利可图，楼市投资需求势减。故届时不但小业主供楼日感吃力，投资者取态亦恐有变，令楼市气氛扭转，或会触发较明显调整。

本港楼价看似高处未算高，惟拆息上升已敲响警号，超低息环境正逐渐改变，尤其本港息口有追加风险。楼市恐将面临真正考验，港府、小业主与投资者都不宜轻视个中风险。（完）

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