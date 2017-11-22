港报社评：港股狂态尽现，散户戒贪为上--经济日报11月22日

港股连日上升，昨大升557点，逼近3万点，夜期更曾暴升千点，狂态尽现。港股虽有力向上，惟升得太疯狂，投资者此时高追入市，尤其是买卖轮证等衍生工具，更须小心。

恒指在过去4个交易日累升逾3%，而腾讯和平保股价却分别累升近12%和17%，带动恒指昨收报29,818点。港股收市后，夜期一度闪升逾1,500点，高见31,341点，其后急回，但仍高企3万大关。港股呈现狂态，底因有四。

其一，环球股市都是升市，美股连升11个月，道指累升18.6%，标普500指数升15%，纳指升26%。港股在科网股和金融股带动下，恒指今年累升近36%，一些盈利增长强劲的股份，升幅更跑赢大市。

以腾讯为例，刚公布的第三季业绩，盈利按年大增69%，还推出新手游，令投资者憧憬这将成为腾讯未来盈利增长的新引擎，带动腾讯股价连续4天急升。

其二，环球资金不断涌现，今年累计有逾4,014亿元资金流入港股，当中逾2,914亿元是北水，比去年同期增加33%，而外资一改去年流走格局，今年涌入1,127亿元。资金追买一些高盈利增长股份，如腾讯和平保在昨天总成交额1,570亿元中，分别占13.8%和6%。

其三，内资主导香港股市，惟投资策略却不同，就是股价愈升愈买，升得急愈买得急。传统基金经理眼见港股急升，也要跟着高追买入强势股，因担心沽货后大市继续爆升而追不回利润。

其四，散户眼见资金追捧某几只强势股，自己未必够钱买正股，抱着刀仔锯大树心态，冒险买窝轮、牛证等衍生工具，令昨天轮证成交额逾320亿元，比今年轮证日均成交160亿元高出1倍，当中单是腾讯的轮证成交占130亿元，几近腾讯正股成交金额的60%。

散户买轮证，风险很大，因为正股股价急升，已将轮证引伸波幅大幅推高，除非正股股价继续爆升才会有钱赚。一旦股价升势放慢或整固，甚或逆转，轮价会显著下跌，届时便要输钱，故散户需戒贪。

投资者现时高追入市，存在一定风险，因股市升得急，短期调整难免，但资金持续流入，公司业绩又表现良好，长远后市仍乐观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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