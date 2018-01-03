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港报社评：港股破顶可期，风险不能不防--经济日报1月3日
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January 3, 2018 / 1:27 AM / 2 days ago

港报社评：港股破顶可期，风险不能不防--经济日报1月3日

1 分钟阅读

踏入2018年首个交易日，港股昨在资金涌入和利好消息下爆升近2%，重上3万点，距历史高位仅1,443点，短期破顶机会甚高。惟港股今年存在风险，3月业绩期是首个考验。

恒指昨大升596点，收报30515点，创十年新高，有力挑战31958点历史高位。港股大升底因有二。

首先，A股昨高开急升，带动港股造好。A股造好，主因是人行上周五宣布推春节前临时降准，全国性商业银行可动用法定存款准备金不超过2个百分点，期限30日，以应付春节流动性紧张。此消息令内银股和内房股急升，刺激港股向上。

其二，北水和外资持续涌港，单是北水昨录得近31亿元流入，导致本港拆息全面急跌。资金涌港，一来昨天是新年度和新季度开始，基金照惯例重新配置投资组合，二来憧憬A股今年5月将正式加入MSCI新兴市场指数，国际资金趁早部署投资分配。

港股昨天急升，跟去年不大一样。去年急升的股份主要是科网股和手机设备股、与消费升级概念有关的汽车股，如腾讯（00700）、舜宇光学（02382）和吉利汽车（00175）。昨天急升更全面，包括受惠临时降准的内银股和内房股，还包括将于下半年推出的同股不同权的概念股，以及可能受惠中证监上周五宣布H股全流通的概念股。

因此港股短期爆升是顺理成章，甚或有望升破历史高位，惟却难像去年那样升近36%，除因基数已大升外，今年股市始终存在风险。首个真正考验将在3月的业绩公布期，去年一枝独秀的科网股，能否保持每季盈利有6至7成增长？一旦业绩增长虽佳却未追上已高升的预期，随时成为沽售对象，届时不但未必再撑得住大市，还可能促成较大调整。

港股今年存在的另一个主要风险，来自外围。美国税改稍后将会落实，美企停泊在海外的2.6万亿美元海外盈利，究竟会否全面撤走？而泊在本港究竟有多少这类资金是难以预估。加上储局今年可能加3至4次息，并持续减债，会否引发资金回流美国，挟高港息，继而冲击港股？

今年港股短期创新高难度不大，问题是破顶后能再升多少？而全年大幅波动恐怕在所难免，时机把握将是投资者的最大考验。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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