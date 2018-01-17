港报社评：港股近月狂飈，位高却不势危--经济日报1月17日

港股踏入2018年后不断创新高，昨更收市新高，令人担心股市是否升过龙，出现亢奋的过热迹象？若分析港股基本因素和外围因素，这次牛市升得合理，暂时未到危险水平。

恒指昨大升1.8%，收报31904点，距离2007年历史即日高位只差53点。对于港股近日飈升，金管局行政总裁陈德霖指，当前金融市场风险有被低估，甚至出现亢奋情绪，投资者要做好股市急剧调整的准备。

港股这次牛市是去年开始，全年升逾7,800点，主因是企业盈利重拾增长，尤其是腾讯（00700）每季盈利有6成至7成增长，带动恒指不断向上，而过去1个月的升势最为凌厉，升幅逾3,000点。港股在12月由慢牛变成快牛，底因有二。

其一，港交所（00388）公布谘询总结文件，作出近20年最大政策改革，决定容许同股不同权公司在主板上市，意味一些暂时未有盈利、却潜力无限的新经济股可来港上市，单是内地独角兽企业总值逾3万亿元，阿里巴巴亦可能来港作第二上市，将带动本港股票市场愈趋蓬勃。

其二，内地在去年底突然宣布落实H股全流通，虽然初步只挑选3家公司作试点，但却改变内资股不流通的特性，释放流动性，吸引内资来港集资，并透过股价表现与大股东利益挂鈎作诱因，激发管理层营运好公司。

这两大政策改变，令投资者憧憬港股前景秀丽，北水和外资纷纷涌入，当中北水最为凌厉，今年首11个交易日北水净流入270亿元，平均每日24.5亿元，远高于去年每日14.8亿元。加上北水买股模式是专买强势股和内地稀缺股份，如腾讯、滙丰（00005）等，而且愈贵愈买，愈升愈买，带动港股急涨。

随着港股近月飈升，破顶可期，但这并不代表港股位高势危，因为港股比起其他地区股市可谓升得慢，因为美、英、德、南韩等股市早已不断破顶，港股还在挑战历史高位。加上港股目前市盈率仅14.9倍，较2007年的21.5倍为低；至于现时股息率3.2厘，比2007年的1.9厘为高，反映现时市况比2007年相对健康。

目前升的都是大价股，并未出现鸡犬皆升的现象，故港股未到疯狂地步，至于是否当细价股都升之时，牛市才到尾声，抑或强势新经济股继续带领大市上升，暂不得而知，大家惟有拭目以待，留意风险，进退有致。（完）

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