港报社评：港金融科技发展，要打世界波--经济日报1月24日

港府积极推动金融科技发展，未来发展的突破口不能纯以本港逾700万人为标的，因为应用场景会局限发展空间，须善用本港国际金融中心地位，将技术输出去打世界波。

金管局去年宣布推动本港智慧银行，包括推出快速支付系统、金融科技监管沙盒升级版2.0、引入虚拟银行、推行「银行易」、加强跨境金融科技合作，以及提升科研与人才培训，务求在硬件和软件上推动本港金融科技发展。

香港作为与纽约和伦敦并驾齐驱的国际金融中心，在发展金融科技方面明显落后于两地，现在港府包括金管局卷起衣袖着力推动，本港有望从后急赶而上。

然而，金融科技的发展方向应如何呢？若只着眼本港逾700万人口的市场，则恐怕受制于市场规模与应用场景，例如本港电子支付虽发达，手机支付仍未普及。

但若眼光不止于700万本地市场，空间便远为广大。

例如，有手机支付公司进军本港流动支付服务，虽未能拓展本地市占率，却另辟蹊径，窥准本港37万名外佣每月滙钱回乡，前年底在电子钱包加入即时滙款功能，兼具备转帐、现金提款一身，吸引大批东南亚籍外佣使用，成功拓展海外市场，现时更准备聚焦到一带一路国家。

亦有借贷网站创办人凭着多年在银行业信贷经验，把传统银行风险管理、财资管理结合大数据，贷款人毋须面对面提交文件，只需身份证明文件在网上办理，24小时内审批贷款到帐。不但在香港成功创业，更将业务拓展到内地，还得到马来西亚主权基金融资发展。

也有外籍银行家窥准香港作为国际金融中心的声誉，眼见本港没有金融格价服务，3年前毅然辞职来港设立网上财务管理平台，只要用户输入个人资料，会进行数据分析，为客户筛选合适理财服务。网站发展理想，先后获高盛和世银等机构垂青融资。

这些例子正正反映本港有稳健金融体系、严格监管和国际高度声誉，只要企业能灵活运用技术，利用香港场景建立到一套应用模式，并成功站得住脚，不但可冲出香港，甚或吸引到外资来港发展，再开发新技术到海外市场应用。故本港金融科技应多元发展，除照顾本地需要，更要打世界波。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘