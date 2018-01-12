港报社评：港铁改善服务，莫负市民期望--经济日报1月12日

港铁东铁綫昨天两度发生列车服务延误事故，引起市民不满。港铁近年积极宣传以改善形象，但事故不断，辜负市民对优质服务期望，港铁与其花钱搞公关，倒不如切实改善服务。

东铁綫昨晨发生讯号故障，讯号系统伺服器运作不顺畅，即使人手启动仍不成功，须以后备讯号系统运作，扰攘逾2小时终恢复服务，其间安排的接驳巴士不足，有人打尖引发混乱。到傍晚6时东铁綫又有列车发生故障，令服务再度延误。

港铁近年频生事故，去年上半年平均每月发生一次服务延误逾31分钟事故，8月观塘綫更因讯号系统故障，服务受阻逾10句钟。东铁綫去年底已陆续更新讯号系统，今次发生讯号故障，究竟是系统磨合不够？还是新系统有问题？

市民更想知道港铁经历多番事故，理应在应变包括安排接驳巴士疏导乘客驾轻就熟，即使接驳巴士调度需时，按机制在接获通知后有7辆巴士在半小时后投入服务，必要时可再增派巴士，为何仍发生混乱情况？港铁需尽快找出今次事故原因，公开交代，并对应急措施作出改善，恢复市民信心。

港铁近年往往在事故后展开大型宣传，如拍广告呼吁乘客将背囊放在地上，以免阻碍乘客，迫爆车厢；标榜列车准时率99.9%，营运经验走进欧洲，以至最近系列环保广告。这或许是明白到车厢挤迫、乘客要等一、两班车才能上车等问题难解，惟有营造高效率、有社会责任的机构，来重建形象。

对市民来说，与其花钱搞公关，不如将钱用来改善服务，尤其港铁获政府运输政策倾斜，在厚利下每日为近500万人次提供服务，一旦发生事故，随时局部瘫痪交通，令市民大受影响。故港铁服务在国际上虽属高水平，但市民期望能做到更好，特别是在发生事故后能有效率应对，不能有享厚利之权而无提供优质服务之责。

政府作为港铁大股东，应检讨罚则。按现时机制，延误时间罚款，再回馈乘客，但罚港铁等于罚港府和纳税人，未有对管理层问责。港府需认真考虑惩罚与管治机制，迫管理层切实提升服务。

在现行交通政策下，市民只能依靠港铁，港铁管理层须以行动回应，尽其应有责任。（完）

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