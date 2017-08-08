港报社评：港铁老化早可预见，系统更新勿叹慢板--明报8月8日

日前港铁观塘线信号故障逾10小时，列车服务严重受阻。港铁管理层声称事故原因「独特罕见」，然而近年港铁信号系统故障林林总总，已成「家常便饭」，几条较为老旧的路线，情况尤其令人关注。系统老化是可预见的问题，理应有周详计划应对，处理不好就是管理的问题。港铁声称一年耗费数十亿元维修保养和更新系统设备，可是市民看到的却是一次又一次严重故障延误，港铁必须妥善处理系统老化问题，确保设施更新换代工作万无一失，不能恃着「大得不能倒」的市场地位优势，就要小市民不断忍耐。

大半年来港铁已先后多次发生长时间的故障延误。今年4月，观塘线因为供电故障，繁忙时间一度「瘫痪」两小时，百计乘客要摸黑行路轨疏散；一个月后东铁线红磡站至旺角东站又因电缆问题，服务受阻逾4小时；不过论服务受阻时间之长，仍远远不及上周六观塘线的信号故障，港铁花了大半天时间抢修，晚上9时半服务才能恢复正常，情况令人难以接受。倘若事故并非发生在星期六，而是一般的上班日，交通混乱情况恐怕更为严重。

根据港铁与政府的协议，港铁需要为服务严重延误交「罚款」。去年港铁发生8宗为时超过31分钟的严重事故，「罚款」1450万元，今次观塘线混乱是引入惩罚机制以来，其中一次影响最长时间的故障，若依足协议字面条款估算，罚款有可能达到2250万元，多过去年总额。今次观塘线出事前个多星期，荃湾线和港岛线先后因为信号故障，服务一度受阻。虽然港铁管理层强调，今次涉事的信号装置组合属观塘线独有，复修及调查时间较长，形容事故独特罕见，与之前数宗故障延误不同，然而近年港铁信号系统故障有常态化趋势，港铁必须全面检视问题，给公众一个合理交代，不能每次出事后公式化道歉，头痛医头脚痛医脚。

出事的观塘线信号系统1989年启用，屈指一算已有28年。对于故障是否涉及系统老化，港铁说法模棱两可，车务总监刘天成仅表示，一般来说，信号系统使用年期可达约30年以上，惟就算系统尚未「油尽灯枯」，恐怕亦属垂暮之年，港铁没理由到现时还未更换有关系统。港铁连续加价多年，年年赚个盆满鉢满，要做好系统更新换代工作，理应没有难度，关键在于危机意识是否足够、应对计划是否周详，拖到闹出严重故障才察觉，就是后知后觉、不负责任。

港铁声称，去年公司在保养、更新及更换资产方面的投入达到80亿元，公司已展开信号系统更新项目，现正更换荃湾线系统，然而今次观塘线故障令人关注，多条老旧路线的信号系统亟需更新升级，刻不容缓。港铁表示会动用33亿元，更新现有市区线及机场快线合共7条线路的信号系统，最后一期工程要到2026年才完成。荃湾线要2018年才可完成系统更新，观塘线则要2020年才完成更换信号系统，其他路线尚未有具体的系统更换时间，难免令市民担心港铁「叹慢板」，各种信号系统故障还将陆续有来。

港铁3条主要路线（观塘线、荃湾线和港岛线）投入服务超过30年，系统日渐老化，港铁早应未雨绸缪，及早处理系统设备更新。今年初观塘线因架空电缆故障瘫痪服务，事后港铁辩称，架空电缆一般可用40多年，出事系统用了30多年，未进入老化周期，「寿缘未尽」，然而近年港铁班次愈加愈密，整个铁路系统负荷极大，有可能加快耗损。港铁应检讨缩短设备更换年期，如果抱着「拖得就拖」、「有几尽用几尽」的心态，有可能低估了老化问题的迫切性和危险性。

港铁与政府虽然订下服务延误罚款机制，款项将用于票价优惠「回馈市民」，不过对盈利丰厚的港铁来说，就算是数千万元罚款，也不过是九牛一毛，难言阻吓力，有议员更质疑港铁计算「延误时间」方法取巧，仅以延误最严重一班列车较正常行车多出的时间计算，让罚款缩水。政府有必要加重惩罚，以免港铁认为交罚款就可简单了事，扣减董事酬金等建议值得考虑。过去港铁发生严重故障后都承诺彻查，然而经常惹来「自己查自己」的质疑。今次港铁表示会成立「高级别检讨委员会」，调查事故原因及提出改善措施，公司会邀请独立专家向委员会提供专业意见。港铁有责任证明，调查工作公正透明，所谓「独立专家」也不是聊作点缀，沦为公关伎俩。

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