港报社评：港铁藉口太多，乘客保障太少--明报9月20日

今年2月港铁列车纵火案造成1死19伤，港铁信誓旦旦，承诺全力协助受害人，可是除了伙拍慈善团体募捐，并没有进一步伸出援手，保险赔偿未有着落，部分伤者怒轰港铁拒绝承担责任。港铁一年赚过百亿元，对于乘客权益保障却不成比例，「依足索偿程序办事」成为避过承担的托辞。港铁有道义责任向伤者提供更多支援，政府亦应介入，检讨现有赔偿机制，确保市民不幸遇上类似事故，能得到比例相符的援助。

港铁纵火案距今已有7个月，部分伤者仍然活在痛苦之中。有人严重烧伤，连站立1分钟亦有困难，身心饱受折磨，需要接受漫长的心理和物理治疗，有人更失去工作能力，一家生活旁徨。恻隐之心人皆有之，一个发达文明的社会，亦应该有能力和意愿去帮助这些无辜受害人，然而令人遗憾的是，伤者发现追讨赔偿之路难若登天。

案发后港铁迅即与慈善团体发起募捐，宣布公司和员工合共捐出最少200万元支援伤者。公司高层还表示，港铁法律部门和保险公司会「全力协助」处理索偿事宜，未料后续发展却是另一回事。伤者表示，港铁将索偿申请转介保险公司后，即撇清界线，强调申索事宜与港铁无关，由保险公司直接回覆。今年7月，由保险公司委托的公证行回覆伤者，意外完全由纵火者负责，案发当日港铁的处理「迅速、有序及有效」，并无任何责任，故此不会赔偿。

港铁也许振振有辞辩称，申索事宜跟足程序处理，又有公证行独立评估，今年4月检讨委员会向政府提交的调查报告，亦认为港铁应变处理有效，已尽力保障乘客安全，拒绝赔偿不过是按规矩办事，然而问题是目前的赔偿机制明显对受害人不利，港铁对伤者的承担太少，不成比例，「跟足程序」变成了挡箭牌。

一般汽车购买的第三者人命伤亡保险，倘若发生意外导致伤亡，保险公司会先向伤者或死者家属赔偿，其后再向责任人追回赔偿金额，赔偿上限为1亿元。可是港铁为保障乘客权益所购买的第三者责任保险却有所不同，乘客若遇事故受伤，必须证明是港铁疏忽，始有机会获得赔偿。以今次纵火案为例，伤者必须证明港铁没有「做好本分」，意味举证责任落在当事人身上，困难度可想而知。受害人和家属早已身心俱疲，还要花心力自费委托另一间公证行，调查港铁有否疏忽，随时准备对簿公堂，「未见官先打三十」，叫人情何以堪。

诚然，纵火案并非港铁一手促成，港铁要承担的责任，跟列车碰撞出轨一类严重事故有别，可是将伤者遭逢不幸，纯粹视为阴差阳错、错误时间出现于错误地方，与港铁没有关系，确实很难令当事人接受。港铁每日运载逾500万人次，占公共运输总载客量超过四成，对很多市民来说，港铁实际已是必然选择，然而港铁购买的第三者责任保险，对乘客权益保障显然不足。作为一间年年大赚的公用事业机构，港铁绝对有能力慷慨一点，为乘客购买覆盖不寻常意外的保险，负起更大的社会责任。

港铁和慈善团体为伤者筹得247万元善款，摊分开来金额其实相当有限，对于失去工作能力的伤者来说，就算帮得了药费和康复治疗，也帮不了日后生计。港铁还声称公司本身也是纵火案「受害者」，与饱受伤势煎熬的伤者相提并论，未免有点过分。就算港铁根据现有第三者责任保险条款，得以避过赔偿责任，亦应考虑向伤者提供恩恤赔偿。

政府有责任敦促港铁向伤者作出更多承担，同时亦应检讨类似不幸事故的赔偿机制。虽然社署设有暴力及执法伤亡赔偿基金，协助受害人，惟赔偿金额有限，杯水车薪。港铁纵火案不涉政治动机，不属恐怖袭击，然而性质同样是伤害无辜。监于很多保险公司都列明承保范围不包括恐袭伤亡，即使在西方发达国家，对于「无差别」袭击的死伤者，亦未必有完善赔偿制度。近年联合国反恐和人权专员发表报告，主张国际社会应加强保障遇袭受害人，确保他们自动获得赔偿和康复治疗的法律权利，值得特区政府思考。

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