港报社评：激进势力失去市场，政府勿再庸人自扰--信报6月27日

今年七月一日既是香港各界庆祝回归二十周年纪念日，亦是示威人士游行抗议的日子。这边厢善颂善祷，那边厢怒火街头，两者并存可谓别有一番滋味的港式风情。庆回归那一边，国家主席习近平亲自莅临以示隆重，七一游行相对来说应该比较平静，估计参与人数将不及往年，原因必然与政府换届有关，加上民主派阵营的激进势力人气不再，乐观推测七月一日当天不会出现严重失控的场面。

民望长期不振的梁振英终于结束五年执政，换上以七百七十七票当选的林郑月娥入主礼宾府，市民少不免产生一种听其言而观其行的心态，且看人称「好打得」的第一位女特首如何兑现竞选承诺修补社会撕裂。五年前那一种「未上台已被轰落台」的对着干气氛不复见，第五届行政长官就职典礼可望在习近平主持之下顺利完成。

至于民主派阵营的激进势力黯然退气，不妨参考社民连前主席陶君行的讲法，他接受报章访问之时断言：「佢哋（奉行激进路线的勇武派和本土派）三年已经土崩瓦解，简单来讲，系已经玩完。」陶君行认为，近日中大民调显示支持港独的年轻人比例大跌，反映港独已没有市场，香港民主不能离开争取中国民主。他指出，二十世纪成功转型为民主的国家，都是透过和平抗争，而非流血革命，在政治现实下香港只能尽力争取更多民主和自治空间。

中大传播与民意调查中心不久前公布调查结果，支持港独的比率跌至百分之十一点四，较前年同类调查减少六个百分点，其中以十五至二十四岁年龄层跌幅最大，支持率急挫二十四个百分点。学者估计，年轻人对本土派及港独的讨论增加，较多反思，加上部分本土派人士形象较负面，令支持港独比率下降。

激进势力土崩瓦解，港独支持率又急挫，反映林郑月娥的想法符合事实。她较早前接受前立法会主席曾钰成访问时表示，相信香港大部分人，包括泛民主派，仍坚持「一国两制」，对港独是否已构成「思潮」有保留，认为港独「未去到一个势头」。虽然随着梁振英仍然坚持「对港独要防微杜渐」，林郑似乎口风转硬，扬言所有港独行为都违反本地法律，未来政府会严格执法，但她的论述其实并没有矛盾，因为港独不成气候不代表政府会姑息纵容。

身为行政长官，准确掌握港独孰兴孰衰非常重要，夸大其影响力有百害而无一利。所谓港独为什么在这两三年好像忽然冒起？追本溯源是梁振英过度关心、挑动情绪所致，要不是他在《施政报告》中煞有介事呼吁大家警惕，恐怕没有多少人留意到世上竟然有一小撮学生讨论过港独。心理学有一套理论名为「观测者效应」，观测者的存在往往对于被观测者产生微妙作用，从而导致奇怪现象。特首过度关注港独，无异于提供兴奋剂，港独很快就膨胀成为一道似是而非的伪命题。接下来是草木皆兵，分离主义惊动中央，北京一再宣示对于香港拥有全面管治权，国家领土完整之底线不容侵犯。

事实上，连「千古罪人」末代港督彭定康也看得出港独没有出路，呼吁港人聚焦于争取民主，而不是分裂国土。港独由始至终只是情绪宣泄，特区政府如果继续庸人自扰，修补社会撕裂将会吃力不讨好。

激进势力失去市场，有利于温和民主派跟特区和中央政府沟通对话。有民主党立法会议员收到政府发函，邀请出席回归活动，包括六月三十日习近平欢迎晚宴、文艺晚会、七月一日升旗仪式，以及林郑月娥就职典礼。此等会晤，乐见其成，说不定能够收窄彼此的分歧。

总而言之，港独没有出路也不得人心，有了这样的认知，香港才有机会摆脱两极化的缠斗，迈向同舟共济的未来。（完）

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