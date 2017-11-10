港报社评：特朗普对华前倨后恭，中美权力天秤起变化--明报11月10日

美国总统特朗普访华，中方以“国事访问+”超高规格接待，特朗普也收起一贯狂气，多番称赞习近平和中国政府，最令人啧啧称奇的，是他谈到美中贸易不平衡时，强调“不会怪中国”，与竞选总统期间狠批中国，形成鲜明对比。今次特朗普访华，见证中美关系微妙转变，权力天秤不再倾向美方，美国总统没有就地区安全、贸易等议题，指指点点对华“训话”，两国趋于平起平坐，令构建“新型大国关系”变得可能。国家主席习近平形容“中美关系处于新起点”，不应单纯视为外交辞令。

中方对于特朗普来访，可谓给足面子，除了依足国事访问最高接待规格，安排检阅三军仪仗队、鸣放21响礼炮，以及国宴招待，还由习近平伉丽在故宫宝蕴楼亲迎，四人畅游故宫大半天。特朗普自视极高，中方以“国事访问+”规格，提供“帝王级”招待，特朗普乐在其中，然而也许中国才是真正赢家。

自奥巴马以来，美国总统已甚少打“人权牌”，特朗普否定“美国例外主义”，不再强调美国制度优越，不谈价值输出，访华未提人权是意料中事。真正出乎意料是特朗普对于贸易和朝鲜问题，也没有向中方摆出强硬姿态。去年特朗普竞选总统，多次炮轰中国以“不公平”贸易政策“强奸”美国，抢走美国人饭碗。虽然今次特朗普也有提到中美贸易“不公平”，要求中方减少美国对华贸易逆差，可是他同时表示“不会怪中国”，“说到底，谁又可以怪责一个国家，去为自己人民福祉着想去占其他国家便宜”，真正要怪责的，是前几届美国政府的失败政策。

特朗普对华前倨后恭，转变之大，令人惊讶，更与访问日本期间，对日方颐指气使，形成鲜明对比。特朗普公开抨击日本占美国贸易便宜，又嘲讽日本号称“武士之国”，连朝鲜导弹也没有击落，还是快些多购美国军备。特朗普常说国家强大就可以赢得尊重，是否放诸四海皆准，可以斟酌，惟观乎他访问中日的两张嘴脸，说明了他是怎样看待其他国家。

今次特朗普访华，中方安排签署总值超过2500亿美元的商贸和投资订单，金额破尽纪录，然而生意往来是双赢合作，说不上大派甜头，何况这些商贸协议，究竟有多少是早已缔订，只是刻意留待特朗普访华签署，好让他满载而归，外界亦无从判断。特朗普要求中方开放市场，可是并没有提出具体方案施压；朝核问题方面，特朗普要求中方加强施压，然而习近平并没有提出额外新措施，只是强调严格执行联合国安理会制裁决议，意味不会支持美方搞单边制裁，也无意向华府让步，采取诸如断绝石油供应等措施。

过去一年，中美国际地位以至习特两人的个人威信，有此消彼长之势。习特都以“令国家重新伟大”为目标，走的是截然不同的路。特朗普走的是民族主义、保护主义、单边主义，抗拒全球化和国际合作，拒绝支持巴黎气候协议。当特朗普关心如何修筑围墙，习近平聚焦的是如何铺桥搭路，推动一带一路，支持多边主义，既然美国不愿担当全球化领导者，就由中国承担。十九大后习近平大权在握，引用《经济学人》的说法，成为了“全球最有权力的人”，反观特朗普在国内备受“通俄门”困扰，施政举步维艰，成为当代美国最弱势的总统。

中国经济规模有望在2030年前超过美国，《时代》周刊甚至高呼“中国赢了”。中国要迈向社会主义现代化强国，还有30多年的路要走，现在切忌沾沾自喜，不过中美之间的权力天秤，的确不再倾斜向美国一边，两国关系趋向对等，领导人真正做到平起平坐。习近平力倡构建“新型大国关系”，关键正正在于“平等尊重”，由中美以平等方式分担全球领导角色，打破新兴大国与老牌强国必起冲突的宿命。对中方来说，今次特朗普访华的最大成果和意义，也许就是为构建“新型大国关系”，奠下真正平等尊重的基础。

过去奥巴马政府对“新型大国关系”概念相当抗拒，质疑北京想藉此“胁迫”美国默许中国在亚洲建立势力范围，将美国逐出亚洲，背后折射的，除了是华府的零和思维，更反映美国自视全球霸主，谁想称雄一方必须先问过美国。美国企图围堵遏制中国之心不会消失，日前特朗普这位“双面人”也誓言要建立一个自由开放的“印太区”，意在牵制中国，更多贸易攻防战未来可能陆续上演，不过中美国力浮沉乃大势所趋，形势正逐步朝中方希望的方向走。（完）

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