港报社评：特朗普抵制新能源，揭穿就业优先谎话--信报6月7日

美国总统特朗普从宣布参选到正式入主白宫,挂在嘴边离不开要再次让美国伟大,要为美国人创造更多职位。上周,他不理会国际间批评、商界领袖反对及民间抗议,一意孤行地退出应付全球气候暖化的《巴黎协定》,所持的理据就是保障美国制造业工人的饭碗,以免职位流失到其他国家。不过,无论说得如何动听,俨然理直气壮,却难掩破绽百出,既保不了制造业没落州份选民的职位,还会打烂更多美国人的饭碗,得不偿失。老子说治大国若烹小鲜,特朗普却崇尚蛮干,弄致人不和政不通。美国驻华使馆临时代办阮大为刚宣布辞职抗议退出《巴黎协定》,反特浪潮势将持续。

特朗普在退出《巴黎协定》的声明中,引用经济谘询公司NERA一份名为Impacts of Greenhouse Gas Regulations on the Industrial Sector的报告,认为如按照前任奥巴马政府订下二○二五年的减排目标,会严重损害美国煤炭、石化能源产业及制造业,流失二百七十万个职位,到二○四○年更将累计失去六百五十万个职位,国内生产总值缩减三万亿美元,以此证明退出有理。

其实,就算撇开这家谘询公司的独立性不谈,该报告也承认这项研究并非针对减排的成本效益,更没有计算能为经济带来的得益,特朗普仅引用当中的结论既断章取义,且避提放弃履行减排目标会为美国经济及就业造成多大损害,更是失诸偏颇。

落实减排固然不利煤炭及传统石化能源,却有助推动洁净能源或可再生能源的发展,只要胪列两方面的数据作比较,不难看清此消彼长的形势,做出最有利的决定。特朗普手上肯定有足够资料,因为美国能源部旗下两个研究计划今年初曾发表报告,直言美国新能源产业创造职位的速度快过其他所有行业。特朗普如果真心为美国人的饭碗着想,为下一代谋福祉,应选择践行《巴黎协定》,大力支持减排和发展洁净能源。

据能源部评估,美国的新能源产业包括天然气、太阳能、风能、水力、核能及电动车等,目前雇用二百七十万人,每年收益二千亿美元。其中,单是太阳能产业聘用超过三十七万人,比煤炭业的十六万人为多。新能源产业创造职位的速度亦非常快,去年太阳能及风能雇用人数分别增长百分之二十五及百分之三十二。能源部没有特别推算新能源产业日后能创造多少新职位,却很有信心以目前的职位增速,未来十五年足够吸纳煤炭及石化能源行业溢出的工人有余。而且,煤炭及石化能源就业人数减少,并非全因需求改变,开采技术提升及自动化的影响更大。

此外,由多国政府及企业组成的国际可再生能源机构(IRENA)也发声明驳斥特朗普,批评他把发展洁净能源的商机拱手让给中国及德国等,把美国公司排拒于价值十九万亿美元的市场,损害三百万美国人的就业机会。衡量过支持及反对阵营的数据后不难发现,保护煤炭及石化能源工人饭碗的经济得益及不上积极发展洁净能源对美国经济及就业的贡献。

特朗普经常以成功生意人自居,没理由不明白退出《巴黎协定》在经济上得不偿失,绝非一单划算的交易,为何仍坚持做蚀本生意?很简单,在经济方面蚀底的不是特朗普,却可以向支持他的选民兑现竞选承诺,顺便抵制支持洁净能源的民主党州份,让人联想起金融海啸前那些急功近利的银行家,只顾追求自己的短期丰厚利益,牺牲企业的长远发展,恶果最终由大多数股东承受,而今次「受损的股东」就是美国人。

如果特朗普真心要美国再次伟大,以美国人就业为优先,更应坚定拥抱《巴黎协定》,扮演应对气候变化的先锋,主导洁净能源开发,现在却背道而驰,暴露这位传统大商家的弱点,惯于搞地产、卖砖头,满以为做生意只讲硬实力,懒理世界潮流已然改变。不妨看看,全球当前最有价值的五大品牌公司均为科网企业,皆以破旧立新的软实力取胜。特朗普的莽撞相信难阻美国企业继续投资开发洁净能源,但这超级大国进一步撕裂则势所难免 。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

