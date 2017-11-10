港报社评：特朗普收起火气，助长“美退中进”--信报11月10日

美国总统特朗普经常把“令美国再次强大”（Make America Great Again）挂在口边，强调在他治下美国会重振声威，更能有效领导全球。但最近中美峰会给人的印象刚好相反，山姆大叔不但没有再次强大起来，反而处处显得有求于中国，特朗普本人更是罕有地客气，不断恭维作为主人家的习近平，长他人志气的味道不可谓不浓重，也跟过往几十年美国总统访华所摆出的架势不可同日而语。

远的不说，三年前十一月，时任总统奥巴马第二次访问中国，同样受到习近平高规格接待。在联合记者会上，奥巴马除了强调中美两国在经贸、全球暖化、地区安全等方面合作的重要性之外，还花了不小篇幅提醒中国在南海争议要守国际规范，台湾问题要和平解决，人权和自由等普世价值亦须尊重，指尊重人权自由的国家长远会较繁荣安定。当时正值香港占中高潮，奥巴马特意提到美国希望香港能发展出公平自由的选举制度，不介意被形容为“外国势力说三道四”。

三年后的今天，特朗普访华跟习近平举行峰会却是另一个样子。在人权自由方面交了白卷，对南海航行自由权利及填海造岛争议没有多说，只是不断强调中美合作解决北韩、贸易失衡问题的重要性。而即使在这些重点问题上，特朗普的身段也出奇地柔软，没有任何向中国施压的迹象。

以贸易问题为例，出访前特朗普大声疾呼中美出现数千亿美元巨大贸易逆差不可接受，必须认真处理，然而身在北京之际口气温和，大谈贸易失衡不能怪中国，并把矛头指向过去历届美国政府，认为昔日的政策失当种下恶果，这种前倨后恭的态度实在令人侧目。而在北韩核问题上，特朗普公开说，只要习近平肯全力以赴，没有办不到的事。如此近乎肉麻的捧场话出自世界超级强国领袖之口，十分罕见。

另一边厢，中国国家主席习近平在经贸问题上有规有节，强调中国继续扩大开放，加大对外投资以促进双方互利。在北韩问题上也没有因为特朗普送上高帽而飘飘然，只强调一贯立场，诸如确保朝鲜半岛无核化，以及透过国际外交努力处理危机，并没有半句过火或多余的说话。两相比较，益显特朗普轻浮毛躁。

特朗普的“软弱”及失态有各种原因及背景。首先，他奉行的是“美国优先”外交政策，对二战以来的国际政经秩序包括美国的领导地位不太重视，对其他国家是否符合普世价值漠不关心，他不像前几任总统那样关注中国的人权问题不难理解。

尤其重要的是，特朗普在国内的政治形势可说没有最恶劣只有更恶劣。“通俄门”的特别检察官米勒已向他的两名竞选阵营助手提出检控，反映有关调查开始进入戏肉，他身边亲信未来可能受查，甚至他自己也有机会被牵连。而刚过去的几场地方选举，共和党人惨败而回，特朗普全力支持的共和党弗吉尼亚州州长候选人，得票率输给对手超过十个百分点，令不少分析家质疑，特朗普已是共和党的负资产，往后特别是明年中期选举前，党友说不定跟特朗普若即若离甚至对着干，令他提早变“跛脚鸭”。

面临这样的内部政治困境，特朗普急切希望从中国之行得到实际的好处，让他可以向支持者和选民交代。今次北京同意签订破纪录的二千五百亿美元巨额商贸协议，正好成为特朗普的及时雨，让他拿回国邀功，企图力挽狂澜。既心存这样的盘算，亦得到一定的甜头，特朗普愈来愈像个经纪，而不是超级强国领袖。

正当特朗普访华之际，前美国副国务卿Antony Blinken在《纽约时报》撰文，批评特朗普的外交政策没方向，不肯在人权、全球暖化、解决国际争议上担负领导世界的责任，令这些问题难有寸进，往后特朗普很快就会把美国的国际领袖地位拱手让予中国及习近平。

Blinken是奥巴马时代的官员，对特朗普不会客气。但是，全球领袖除了硬实力之外，还需要有清晰的价值及方向，让其他国家信服。特朗普上场后眼中却只有选票及金钱利益，对二战以来美国倡议、坚持的价值及国际体系不放在心上，嘴边也没提。相反，中国在贸易发展、处理全球暖化、强化联合国和世银等国际组织上扮演积极以至领导角色。若特朗普继续把美国变成唯利是图的“公司”，软实力及影响力将大大收缩，变相助长中国进一步冒起，令中美在全球的影响力出现明显“美退中进”的趋势。（完）

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