港报社评：特朗普访亚剑指北韩，美国不敢贸然动武--信报11月6日

美国总统特朗普展开上任近十个月以来第一次亚洲之旅，首站来到日本，他旋即在东京横田空军基地发表讲话，强调日本是美国最珍贵及重要盟友，美国会与日本并肩应对挑战，警告说：「没有任何一个独裁者、任何一个政权、任何一个国家应低估美国的决心。」尽管特朗普没有点名警告的对象究竟是谁，但全世界都不会怀疑，屡次试射导弹挑衅造成东北亚局势紧张的北韩领袖金正恩，正是他口中的「独裁者」。

事实上，特朗普亚洲之旅其中一项最主要的议题必然跟北韩有关，所以其访问顺序是日本、南韩和中国，先跟日韩锁紧同盟立场，继而寻求中国合作，务求「众志成城」对北韩软硬兼施。

美国要对付桀骜不驯的平壤政权，由于对方至今仍然拒绝外交谈判，所以可供选择的方案离不开加强制裁或者军事行动，可是大家都有一个疑问，制裁有效吗？即使在北京愿意配合的情况之下，北韩煤炭无法出口，外国原油不能入口，惟面对空前严格制裁措施的金正恩似乎没有丝毫妥协迹象，遑论放弃其视作护身符的核武。那么接下来的问题是，特朗普何时按捺不住，一声令下挥军彻底摧毁他口中的「火箭人」。

美军虽然在日本基地部署了多架先进的F-35A和F-35B战机，但日本朝野看来未必同意向北韩采取军事行动，因为美国一旦动武，将会惹来金正恩猛烈还击，日本无可避免成为受袭目标。关于这一点投鼠忌器的顾虑，有一则消息可堪玩味。日本共同社引述消息报道，北韩在今年八月及九月试射导弹，穿越日本领空，特朗普跟东南亚各国领袖通电话或会面时曾坦言，不理解以「武士之国」自居的日本为何没有击落导弹，质疑该国的判断。日本政府当时表示，由于不认为导弹会落入境内，因此未有采取措施拦截。

特朗普访问「武士之国」期间，跟首相安倍晋三除了切磋高尔夫球技之外，还会不会就着军事行动达成什么「武士共识」，绝对值得关注。

不管美国和日韩怎样锁紧同盟立场，解决北韩问题始终不能绕过中国，因此特朗普访华之际将是高潮所在，全世界均会聚焦于他如何跟大权在握的中共总书记习近平互动。被记者问到怎样看待习近平在十九大后权力进一步巩固，特朗普的回应相当有趣，说道：「不好意思，我也是。」相当贯彻他有理无理往自己脸上贴金的作风，诸如美国股市上升和失业率下降都是其功劳，自诩巩固权力与习不遑多让。

若说习近平如日方中，特朗普真的有资格自我标签为「我也是」吗？以国力而论，美国当然遥遥领先中国，但以个人权势而言，特朗普腹背受敌，随时面临被弹劾的风险，中美两位元首在国内的声势不可同日而语。

一本讲述美国前总统父子老布殊及小布殊的新书即将面世，名为《最后的共和党人》（The Last Republicans），由著名作家厄普格洛夫（Mark Updergrove）所写，书中透露老布殊批评特朗普「只会吹牛」，小布殊则指摘他不懂谦逊，两位前任总统尽管跟这位现任总统同属共和党，但老布殊把票投给民主党的希拉莉，小布殊则投了白票。

除了受到国内重量级人物批评之外，特朗普目前最头痛是愈揭愈不妥的「通俄门」丑闻，联邦调查局步步紧迫，最新传出的调查对象是特朗普的女婿、白宫高级顾问库什纳。不少人认为通俄门的性质跟当年尼克逊水门事件不相伯仲，民主党必定千方百计藉此把特朗普赶下台。

特朗普的亚洲之旅恰恰笼罩在一连串批评与丑闻的阴霾之下，他在访华时能否凭气势压倒习近平，从而为美国取得最大利益，不得不说其实没有十足把握。

总的来说，北韩问题仍然是各方难解的死结，只要北京说不，美国始终不敢贸然动武。（完）

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