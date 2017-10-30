港报社评：特首忌急于求成，房策勿罔顾现实--信报10月30日

特首林郑月娥日前接受报章专访，提出关乎公共房屋政策的观点，连日来惹起激烈回响，昨日更有多个团体发起游行前往金钟政府总部，批评林郑的言论极之荒谬，形容为「离地万丈」，罔顾基层住屋权。

按照特首的讲法，出租公屋单位将由七十六万个增至八十万个，已足够照顾基层家庭需要，因此日后可将大部分新建公屋转作「绿置居」出售。这样的观点被外界理解为「八十万公屋单位封顶」，这是昨日示威者最主要的反对焦点。虽然林郑否认「封顶」的字眼，但她的解释始终相去不远，她说道：「我觉得作为一个社会房屋的安全网，其实一定的数量，好像如果到八十万，或许可应付到每一段时间最基层家庭的要求。」

由于此论触发争议，运输及房屋局局长陈帆忙不迭尝试降温，表示政府为低收入家庭提供公屋的决心不变，仍坚持建造或提供二十八万个出租及出售公营房屋的长远房屋策略。对于林郑所说日后将大部分新建公屋转作绿置居出售，陈帆澄清，绿置居计划恒常化与否，仍待房委会检讨，但政府会考虑市民个人意愿及市场需求，机动调配出租和出售公屋的比例，若市民对绿置居需求大，政府可按部就班调升，反之，政府亦可把绿置居的单位转为出租公屋。

不管陈帆的「可租可售」概念是否行得通，林郑的「八十万公屋单位足够论」显然与现实脱节，我们认为行政长官不应该轻率武断，既无助于解决问题，亦徒然招来「逼市民置业」的话柄。

首先我们必须认清一个长期存在的现实，就是如今公屋轮候册上有接近二十八万宗申请个案，平均上楼时间是四点七年。现时市面上有七十六万个公屋单位，若然八十万个足够的话，即是未来再兴建四万个出租公屋单位就可以全面照顾基层家庭需要，额外的新建单位悉数以绿置居方式出售。正常智商的人皆会质疑，四万个出租公屋单位，怎样满足接近二十八万宗申请个案？太匪夷所思了吧。

林郑可能会说，当公屋户购买绿置居之后，原本的单位可马上腾空流转，对于公屋轮候册没有太大影响。数字逻辑上似乎说得通，但现实上必须存在着十多二十万个公屋户愿意成为绿置居业主才行，那么另一个质疑就是，香港何来那么多公屋富户？

没错，新公屋富户政策今年十月实施，房委会收紧富户交还公屋条件，住户每年入息限额超出五倍、资产净值超出限额一百倍或者在港拥有物业，便须于十二个月内迁离单位。然而，这政策尚未清楚得出有多少富户必须迁离的结论。根据房委会去年六月底的数字，全港共有二万六千名富户，平均每年仅收回约二百三十个富户单位。假设新公屋富户政策实施之后，相关数字增加一倍，即是富户约五万个，就算最乐观估计，他们全数决定购买绿置居，腾出的单位亦只不过五万个而已，怎样满足轮候册上接近二十八万宗申请个案？况且，身为富户不一定有意欲置业，实际腾出的单位也许一万几千罢了。

由上述数字可以看出，八十万个公屋单位已足够的讲法自欺欺人，楼市畅旺的时候，尚且没有那么多富户能够置业，当楼价下调之际，公屋富户即使负担得起，心理上也未必愿意入市。如果政府真的为出租公屋封顶，八十万伙之后兴建的全部是绿置居，几可肯定是严重错配。

原则上我们认同绿置居恒常化，为市民提供多一个置业机会，但我们对于八十万公屋足够论不敢苟同，合理的做法是双轨并行，一方面兴建传统的出租公屋，另一方面兴建绿置居，而且前者的比例应该较大。

寄语特首林郑月娥，切忌急于求成而罔顾现实，重建置业阶梯尽管用心良苦，然而一旦为出租公屋单位设限，后果少不免民怨沸腾。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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