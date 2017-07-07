港报社评：狠批腾讯当头棒喝，政策风险中外俱在--信报7月7日

港股市况和谈论焦点，连日来离不开「股王」腾讯。这家内地科网龙头，一连三天遭官方媒体狙击，人民网点名狠批腾讯旗下全球吸金力最强手机游戏《王者荣耀》令人沉迷，非但「荼毒」学童，且释放负能量「陷害人生」，对这款王牌游戏批判之严厉，令市场大吃一惊。腾讯股价应声急挫，市值于周二单日蒸发逾千亿元，其后虽获多家大行出报告护航，腾讯极速上演「王者复仇」，惟官媒上纲上线，抨击《王者荣耀》不留余地，对投资者来说无异于一记当头棒喝，让市场看清隐藏于成功科网企业背后的政策风险。

有论者认为，在内地官媒出手前，以美国数大龙头为首的环球科网股已出现回调之象。此等巨企既甚少受到媒体针对性抨击，亦不见得获著名沽空机构「青睐」（正常的沽空活动及负面言论当然每天都有），股价所以回落，主要由于估值过高遇上全球利率趋升，一方面已赚取厚利的投资者减持套现，另一方面信贷环境可能有变，科网企业融资扩张恐怕不再手到拿来。

言下之意，在环球科网股普遍面对调整压力下，即使没有内地官媒穷追猛打，腾讯亦不可能头也不回地继续猛涨，今次趁人民网严词批评，市场「借势」获利回吐而已。

这番立论自有一定道理，但站在此说的对立面思考，对认清科网企业的处境也许更有建设性。围绕苹果、亚马逊、Facebook、Google等行业巨头估值过高的质疑，在腾讯身上固然同样适用，惟以不同形式体现的政策、监管乃至政治风险，是否独见于中国，只有腾讯等以内地市场为业务重心的科网巨企才会受到冲击？

我们认为，答案是否定的。从另一角度看，西方政治体制、意识形态以至资讯自由度跟内地截然不同，反而令眼前看似要风得风的科网龙头更易误堕政策陷阱。

传统上，中国商人不论在哪个地方发展事业，皆深明富不与官争的道理。以腾讯为例，管理层彷佛有「先见之明」，人民网文章尚未刊发，已先官媒一步推出防沉迷措施，限制十二岁或以下孩童每天只能玩《王者荣耀》一小时，并计划每晚九时后禁止此一年龄组别机迷登陆这款游戏。在官媒连番狙击下，游戏制作人一边抱怨「有些委屈」，一边强调将竭尽全力防止未成年人士玩机丧志，期望有朝一日能制作出「传递爱和幸福的游戏」。

由此可见，不管官媒是否有意藉公开批评《王者荣耀》加强监管社交媒体，腾讯及游戏开发商已自动自觉配合党和政府的意向行事，政治敏感度极高。

反观近年发展飞快的美国科网龙头，从苹果、Google、亚马逊到Facebook，非但在各自专长的领域享有垄断性地位，随着其产品和服务渗透至消费者生活中每个角落，科网巨头不仅富可敌国，权力与影响力亦极速膨胀，矽谷渐有取代华尔街之势，成为民粹力量矛头所指。

科网龙头的领导人虽不一定政治不正确，但此等企业愈成功，其产品及服务在现今世界中愈是不可或缺，巨头对公众围绕个人私隐以至传统行业一个接一个被颠覆所引发的合理就业忧虑，似乎都显得漠不关心，一旦政府基于群众压力被迫作出回应，以各种理由收紧监管或逼令公司把业务「拆骨」，傲慢惯了的科网巨头也许会突然发现，大科技（Big Tech）跟制订游戏规划的大政府（Big Government）正面交锋，吃亏的总是自己。

Facebook用户人数比中国全国人口还要多，Google母公司Alphabet与亚马逊加起来超越欧洲和日本所有金融股的总市值，买入科网龙头并长期持有，似乎是通往发达之路的有效途径。然而，腾讯及美国科技板块近日的沽售潮告诉投资者，此等巨企的估值并未把与日俱增的政策风险计算在内，而政治往往也是最难估的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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