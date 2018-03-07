港报社评：独角兽人人争，港须又快又稳--经济日报3月7日

内地有意为吸新经济企业回归上市而推一系列措施，势对港股构成挑战。香港目前仍有时间窗口优势，宜加快步伐完善机制，提升竞争力，开拓、加固「独角兽」上市平台的地位。

「独角兽」是指市值估计达10亿美元的新经济企业，由于新经济已成为全球经济新动力的寄望，亦是环球股市近年宠儿，故各地股票市场都设法吸引独角兽上市，内地亦不例外。中证监副主席阎庆民昨表示，将会考虑一系列制度创新来支持新经济企业，如可能调整对企业盈利的要求；并指以中国预托证券（CDR）让海外新经济企业回归A股更为合适，且对同股不同权企业回归，也可能作制度安排。

据CB Insights，截至上月底全球有230间独角兽企业，总市值逾8,000亿美元，其中113间位于美国，62间位于中国。内地当然希望肥水不流别人田，若A股厉行改革，确有可能留住相当部分内地独角兽上市，并打动如阿里巴巴等境外上市的互联网巨擘，考虑是否回归。此对刚大踩油门，锐意修改上市规则引入同股不同权的港股市场，自然构成挑战。

内地仍在研究草拟中，本港则正加快谘询，计划在今年第三季引入首个同股不同权的新经济企业上市，香港虽有时间上优势，惟须加力做好3方面工作。

其一，吸引独角兽上市的步伐要快，因各地包括新加坡正在抢夺，吸引首家同股不同权企业在第三季上市只是第一步，之后会有多少和多快呢？当局不宜叹慢板。

其二，同股不同权企业上市对本港是新事物，监管当局须尽快并仔细检视法规是否周全，包括保障小投资者利益的措施是否足够，以确保落实时不会出现重大差错，并须定期检讨并完善，以维持对独角兽和其投资者的吸引力。

其三，虽然香港背靠大陆，内地拥有大量新经济企业，但本港作为国际金融中心，不应只着眼内地，宜放眼全球，吸区内区外独角兽来港上市，更可利用本港优势，招引生物医疗科技和金融创新科技的独角兽，建立本港平台特色。

只要香港把握当前时间优势，将独角兽上市的市场深广度做好做稳，吸引更多内地和国际投资者，那将来威胁真的杀到埋身，也有能力打拼。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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