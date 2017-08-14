港报社评：环保行动有赖培养学生环保意识--明报8月14日

香港市民平均每人每天制造1.39公斤固体废物，无论废物本身和对废物的处理，都会对环境生态带来不可挽回的破坏，近年港人环保意识提高，日前还有顾客自备水杯去挑战麦当劳，是对企业承担环保责任的倒逼，应该会取得一定效果。但长远而言，在提高环保意识方面，并非只靠政府的政策和企业的承担，而是应该从小培养学生的环保概念，让他们长大后成为环保先锋的中流砥柱。

政府有很多积极主动的环保政策，比如减少厨余和废旧电器回收等等，都取得良好效果。目前提出固体废物征费法案，是否有效以及将来在立法会上如何讨论，还有待观之，但以征费鼓励市民减少制造垃圾，只是「寓减于征」 的间接方法。

企业是制造垃圾的「大户」，他们是否采用环保节能和可循环使用的材料，以及包装的形式，都直接影响垃圾数量和对环境污染的程度。市民日常接触最多的而又是都市生活不可或缺的是快餐店，麦当劳一直以来过度包装，以及使用塑胶饮筒、含塑胶纸杯等等，为人诟病。大部分的企业出于对成本的控制，在环保措施方面往往是被动和不积极的，虽然近年全球对环境保护的重视程度大幅提高，企业出于迎合顾客而制定环保措施以提升企业形象，但一般来说都是落后缓慢而且不彻底的。

政府的政策会成为企业重视环保的诱因，制定法例可规限企业制造垃圾，应该是十分有效的做法，但法例与政策都要照顾各方面的利益和市民的接受程度，而且不可能快捷灵敏地回应市民生活方式的变化速度，以及环保科技日新月异的发展。保护环境最佳和最彻底的方法，归根结柢还是依赖大部分市民环保意识的提高和行动。

有市民主动挑战麦当劳拒绝顾客自备水杯的做法，固然可以引起部分市民对环保意识的醒觉，但长远而言，需要各方长期不懈的努力。麦当劳未能认识到市民对环保的重视程度，而且相对于其他快餐店或咖啡店，更显得落后于形势，这些企业如何应对环保，是他们的经营之道，我们更着眼于为何有市民主动积极去示范环保，如何更广泛地去培养更多市民有这样的环保意识。

成年的市民，或许是在大学学习中得知环保的重要，因为香港的大学也会在节能措施、垃圾分类以及在课程中培育学生的环保意识，未有进大学的市民可能从媒体或者环保团体的推广中得悉环保概念，他们能够主动自觉地接受并且身体力行对保护环境的行动，都是一种进步，也是对香港以至全球的贡献。但要全面推广环保意识，还是要在中小学，从课程以及课外活动中给学生灌输环保概念，才是系统全面的教育。

环保教育没有专利，很多中小学也有推行，很大程度取决于校长和老师的自觉，但老师只能在课堂上作为知识教导。西方国家的学校，会把学生带到大自然的田野，去认识昆虫，了解不同植物的生长过程，是一种体验式学习，学生从小对生态环境有所认识，对动植物产生感情，学校更加可以从小给他们制定「生态地图」，记录自己的各种环保行动，令其长大后自觉尊重大自然，敬畏天地，人类必须与大自然和谐共存，从而得到可持续发展的概念。

问题是香港的教育，不但未将环保概念在中小学课程有系统的贯彻，也不鼓励体验式学习，即使学校或老师有心去灌输环保概念，但碍于缺乏适当的政策支持，或因学生安全的考虑而不敢带学生到郊野公园，环保教育只能流于书本的知识，长大后对于环保行动，就是可有可无。

政府的环保政策，如果缺乏市民的自觉配合，就只能依赖遵守法律的精神，或者按照政策的经济诱因去图利，企业也不会真心实意地支持。反之，市民的环保意识提高到一定程度，会转化成行动，倒逼政府制定更严厉的环保政策与法例。

市民的环保意识与行动，更会给企业传递一个清晰的态度与立场，让企业不但要满足顾客对价钱、品质的需求，还要进一步重视环保，这才是最彻底的有效方法。企业可以重利，但要取之有道，环保之道，不但要在包装材料和节能设施方面向顾客表明他们的努力，还要在企业文化中推广环保意识，比如在职工中推广「生态足印」活动，鼓励员工参与环保行动，让员工重视环保，他们才会自觉配合政府的环保政策与法律。

环保需要政府、企业和个人共同用心用力去做，但推广环保意识不能只靠政府或者环保志愿团体，而是要从学校教育中系统去贯彻，培养支持环保行动的后续和可持续力量，环保才会从概念成为利国利民的社会共识。（完）

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