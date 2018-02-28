港报社评：理财新哲学见真章，首要勿再光说不练--明报2月28日

现届政府首份财政预算案今天出炉。今年当局录得破纪录财政盈余，预算案能否为市民带来意外惊喜，将大大影响往后数年各界对政府的观感，财政司长有责任体察民情，善用公帑改善民生推动社会进步，不应该是守财奴，又或是只看数字的「帐房先生」。现届政府提倡理财新哲学，矢言积极作为，「应使即使」，今次预算案，将是各界检视政府能否说到做到的重要成绩表。

今次是陈茂波出任财政司长后第二份预算案。回首去年预算案亮点有限，政府多项措施，诸如派糖300多亿元、预留300多亿元改善安老服务等，留给市民的印象，恐怕还不如当局又一次严重估错数，估计财政盈余只得百多亿元，仅及实际金额十分之一左右。当然，去年1月陈茂波走马上任，个多月后旋即发表财政预算，事前预备工夫大多是上手留下，就算预算案内容未孚众望，也有较多理由开脱，今次预算案是陈茂波一手包办，加上行政长官林郑月娥提倡理财新哲学，如果当局还不能趁此机会，切实交出成绩，市民实在很难相信未来数年政府有决心有魄力改善民生。

连日政党和民间团体提出不少意见，有人要求全民派钱，亦有人要求宽减薪俸税、增加供养父母和子女免税额、向「N无人士」提供生活津贴等，意见不一而足。政府今年盈余普遍预料高达1500亿元或以上，财政储备更超过1万亿元，花钱不会有太高难度，然而政府施政应有优次和原则，不可能「有求必应」，检视政府有否做好公共理财，需要先设定衡量指标。

财政政策目标，离不开推动经济、投资社会改善民生，以及财富再分配。本港经济势头良好，当局毋须刻意推出财政扩张措施催谷消费，又或进一步调低利得税等刺激增长。财政预算案应聚焦推动经济结构转型，以实际有效措施，促进创新科技发展，协助初创企业应付融资和招揽人才等问题。至于投资社会和「派糖」措施，衡量指标应该是切实为社会带来进步，以及对有需要人士起到实质纾困作用。

香港人均本地生产总值超过4.3万美元，可是财富高度集中在小撮人手中，社会困顿者众，政府民生工作缺失多多，公立医院病房挤迫情况，竟然倒退到1980代水平。公院病牀使用率，其实是近年才经常成为各界谈论的数字。以往公院病牀使用率逼近100％，已被视为爆煲警号，可是今时今日使用率超过110％已成为常态，急症室轮候八九小时俨如家常便饭，能够将轮候时间缩短一两个小时，竟已足以成为官员「政绩」。

医疗问题是政府理财短视、施政失败的最具体例子。政府长期忽略改善医疗软硬件配套，甚至大削资源，近年始亡羊补牢，惟力度又不足够。前年财政预算案提出动用2000亿元，落实9项医院发展项目，惟有关措施不过是旧酒新瓶，将多个早已公布的项目重新包装，2000亿元亦非一笔过拨款，只是给医管局设定10年可动用金额。近日政府官员透露会增拨资源，强化医疗系统，能否切中需要，仍需拭目以待。市民期望政府善用公帑尽快落实民生项目，不想空谈长远未来，更不想见到当局继续弄出一大堆基金，变相将百亿元计公帑藏起不用。

本港不少民生问题均非一时三刻能够解决，无论是兴建医院和安老院舍，还是加强人手培训，需时起码年计，即使现在大力投入资源，也很难立竿见影，当局起码要有中短期目标，说清楚3至5年后情况能有多少改善。政府需要有长远策略处理医疗安老等问题，也需要投入资源推动短期应对措施。每年财政预算案，政府都许下很多民生拨款承诺，可是市民迟迟未见情况改善，政府是否真的无法提高办事效率，公众满腹狐疑。公屋轮候时间、急症室轮候时间等，是市民判断政府有否做好民生工作的重要指标，当局除了增加资源投入，更应订出具体可行的指标，让市民看到有逐步改善的希望。

当然，施政报告和财政预算案只是施政起点，如果官员怠惰不思进取，就算政府增拨资源，结果也只会糊里糊涂浪费耗掉。政府要改善民生、利民纾困，不能只靠财爷「开水喉」，还需要政府各部门配合。财政司长是特区政府第三把交椅人物，若不好好与特首配合，敦促各部门「应使即使」，市民又怎可能对政府改善施政有信心？世上有不少类型的财政司长或部长，有些是典型守财奴，有些懒于作为只懂派钱，亦有人仅视自己为「帐房先生」，只管处理收支帐目，其余事不关己。凡此种种，皆非财政掌管者应有的作为。为官避事平生耻，财政司长应积极协助推动施政，多思考如何用钱推动社会进步，令民生切实得到改善。究竟陈茂波想当什么样的司长？市民将会根据今天的预算案下判断。

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