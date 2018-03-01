港报社评：理财方针见改变，切实执行更重要--明报3月1日

新一份财政预算案出炉，政府拨出近四成财政盈余与巿民共享，其余大多用于改善服务和投资未来，未有再将巨款注入各式基金备而不用。政府看好来年经济，预料新财年盈余超过400亿元，无论是「派糖」还是改善服务，其实可以更加慷慨。总体而言，理财方针确实有所改变，政府一改守财奴陋习，用钱较以往进取大胆，投放资源改善服务的方向，也较为具体清晰，然而单靠财政司长「开水喉」，不足以成大事。政府愿意投入巨额开支改善医疗推动创科，还须政府各部门积极作为，切实配合，始能水到渠成。

本财政年度盈余，预料高达1380亿元，政府有责任善用公帑投资社会、还富于民。政府拒绝全民派钱，也许令部分人失望，惟财政政策应该讲求策略和对准焦点，盈余多就全民派钱，不仅是庸官怠惰的做法，也有违公共理财原则。今次预算案拨出520亿元「与民共享」，接近盈余总额四成，已经比上年的三成（328亿元）为高。财富再分配，目标是让有需要的人受惠，如何判断难免见仁见智。520亿元「共享」金额是否足够、分配是否合理，自然亦言人人殊。

今次预算案中产受惠最多，「共享」金额达到380亿元，向基层「派糖」的总额大约120亿元。政府今年盈余破纪录，估计来年盈余也有466亿元，应否加码给基层「派糖」，可以商榷，惟政府今次用于基层纾困的钱，已较去年高出两倍，过去数年政府扶贫和社福开支增幅亦甚显著。相比之下，中产人士不仅承担交税责任，又要面对租楼供楼沉重压力，受惠的社福措施亦不多，预算案以较大力度给中产人士帮上一把，也是一件好事。本港房屋短缺租金昂贵，如果政府能推出租金扣税措施，相信可以令基层和中产人士齐齐受惠。

过去政府屡惹守财奴批评，原因是不肯积极用钱改善服务，一味空谈投资未来。新一份预算案，总算见到政府理财思维出现转变，无论在经济增长预测和开支方面，均较以往大胆。以往政府总是有意无意显著低估盈余，明明库房满泻，却经常高呼结构财赤危机逼近，硬要严控开支，妨碍改善民生。诚然，本港面对人口老化挑战，惟如果政府能够积极作为振兴经济，收入自然可以增加，纾减开支压力。现在政府放下「公共开支不要超越本地生产总值20%」紧箍咒，抛开「小政府」意识形态包袱，实为重要突破。

预算案并且预留4000多亿元，用于医院建设及取消强积金对冲等。以往预算案常惹诟病之处，就是「口数」多多，光说不练，预留巨额款项「投资未来」，却迟迟未见实际行动。相比之下，这次政府花在医疗和创科方面的投资，算是有较多具体细节和目标。

以改善医疗为例，预算案罗列了较为具体的用钱方向，诸如增加医疗教学设施、培训更多医护、向医管局增加近60亿元经常资助，以及主动邀请医管局研究第二个10年医院发展计划，包括重建玛嘉烈医院和兴建新医院等。本港医护严重短缺，公院牀位不足，预算案算是有对症下药，问题只是有关措施的力度，是否足以长远大减本港医疗系统压力。政府在医疗方面的投入，明显还须进一步加强。创科投资方面，预算案对于如何具体运用500亿元拨款，诸如动用百亿元吸引外国顶尖科研机构来港合作、如何催谷生物科技和人工智能机械人发展等，也有较清晰方向。当前真正的问题，是政府执事部门能否善用资源，说到做到。

财政司长「开水喉」，无疑有利政策推行，可是如果政府部门处事官僚，政策又不到位，投入资源效用必然大打折扣。举例说，低收入在职家庭津贴本是济贫纾困好措施，然而申请手续繁琐，令不少低收入家庭却步，结果受惠人数竟然较原定目标少了八成。政府有责任督促各部门高效落实政策，以免资源白白浪费。

今次预算案用钱方向正确，惟力度仍嫌不足，多项窒碍本港长远发展的难题亦有待处理。财政司长陈茂波提出要善用盈余，在土地和人才两方面创造容量，然而由于土地供应小组尚需时间探讨并谘询公众，新一份预算案对于增加土地房屋供应着墨不多。至于培训人才方面，虽然政府进一步增加教育经常开支，又协助专上院校开拓经费来源，加强专才培训，然而是否足以填补多个行业的人才缺口，仍是未知之数。去年政府因应人口老化，拨款300亿元加强安老服务，今年政府又提出小学「一校一社工」政策，可是本港护理人员和社工人手均不足够，若不加快培训又或引入外地专才，就算政府投放更多资源、兴建更多硬件，亦无补于事。政府要增加人才供应，既需要财力，亦要有迎难而上的政治决心。

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