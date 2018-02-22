港报社评：理财迷思须戳破，勿当“守财奴2.0”--明报2月22日

财政司长陈茂波将于下周三发表财政预算案，如何运用巨额盈余和财政储备，成为各方焦点，有人要求派钱，亦有人扬言万亿元储备只是表面风光，政府扣除「口数」及各项「不能动」的基金，实际只有1500亿元可随时动用，云云。过去特区政府自甘充当守财奴，为了令盈余显得少一点，财技口术层出不穷，表面是「投资未来」，实际是混淆视听，这类迷思必须戳破。无论是医疗、教育、安老等方面，市民都希望得到更多服务，政府有责任设法满足，并以实际行动证明，所谓「理财新哲学」，不会是「守财奴2.0」的糖衣包装。

行政长官林郑月娥上台以来，多番强调有理财新哲学，表示公共开支可以大胆一些，「应使则使」，现在多花钱投资未来，往后可以节省更多。由36亿元教育新资源，到上月急拨5亿元应付流感，过去半年政府确实较愿意用钱，然而市民期望可不止于此。政府今年财政盈余估计高达1500亿元，相当于本地生产总值（GDP）6.8％，若不好好用来改善民生，实属辜负市民。

近日不少人仍在热烈讨论政府应否「派钱」，适逢本周新加坡政府公布财政预算案，其中一项措施就是向年满21岁的国民派钱，每人金额由600到1800港元不等，难免有人会认为特区政府应该仿效。诚然，星洲当局派钱，原因之一是财政盈余打破30年纪录，然而必须注意的是，新加坡政府并非因为有钱就乱派，当局同时还提出扩阔税基，以及在2021至2025年间上调消费税两个百分点，反映新加坡政府其实有更长远的财政计划，这次向国民派钱，某程度可视为一种策略，令加税措施较易获得接受。

新加坡政府理财真正值得借监之处，是懂得放远目光，不会视短期财赤为洪水猛兽，估算收入开支也鲜有像特区政府般错得离谱。今年新加坡盈余因为汇率变动和印花税收入远胜预期，比原先估算高出4倍，惟总额也不过96亿坡元（568亿港元），相当于GDP的2.1％，与特区政府盈余动辄上千亿元，严重估错数如「家常便饭」，不可同日而语。

政府制订预算案，除了推动经济发展、实现财富再分配，更应促进民生，满足市民对医疗、教育、安老等服务的需要，派钱并不能解决公院迫爆等民生问题，当前关键是政府官员能否真的摆脱「守财奴」保守思维，决心为改善民生花钱。以往政府高官面对「守财奴」批评，不时扬言各界不能只看数千亿元储备，政府其实有很多支出需要「找数」，例如合计数千亿元的公共开支承诺和工程项目承担，还有超过6000亿元的公务员长俸等。问题是这些项目均属长远支出，毋须一次过付清；把未来支出当成眼前负债，以此作为「不能乱动储备」的理由，不去考虑未来收入，其实是误导市民。

政府财政盈余一年比一年多，为免金额太大惹来更多批评，过去政府经常巧立名目，成立各种基金，美其名是投资未来，实际是将大笔盈余收藏起来，然而多笔巨款预留多年，至今未见怎样派上用场造福民生。10年前，政府推动自愿医保，预算案提出为医疗改革预留500亿元，包括注资「高风险池」，协助高风险人士购买医保。事隔10年，自愿医保终于有望今年推出，惟计划显著「走样」，高风险池成立遥遥无期。当年政府预留的500亿元，迄今只用了约100亿元，余下400亿元不知何时才能惠泽市民。又例如3年前预算案宣布设立「房屋储备金」，预留约788亿元，可是最近房委会表示，有足够财力应付未来5年建筑工程开支，毋须储备金注资，数百亿元巨款继续束诸高阁。

守财奴的一大特征，就是明明坐拥巨款，还要处处喊穷。要知道，单是过去一年政府累积的千多亿元盈余，已可以做很多民生实事。以取消强积金对冲为例，未来10年政府需要动用的款项，估计只需60多亿元；就算政府一改立场，同意落实全民退保，成立启动基金估计也不过需要500亿元。市民希望政府善用公帑改善民生，而不是动辄花数百亿元为基建超支埋单。陈茂波身为财政司长，应该本着「应使则使」原则，放胆「开水喉」，千万不能当「守财奴2.0」，政府各部门也应该努力配合，积极作为，不能有庸懒怠政之心。

政府官僚最常出现的问题，就是萧规曹随，部分人抱着「多做多错少做少错」心态，认为开展新项目易生风险，多一事不如少一事。改善民生需要政府各部门努力构思新政，如果人人都因循苟且不愿革新，就算财政司长愿意付钞也是徒然。既然政府打算给多个部门增加资源和人手，各部门就有责任交出成绩，为市民提供适切的新服务，不能找藉口推搪。

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