港报社评：电费“明减实加”成常态，滥收燃料费必须正视--明报12月6日

两电明年电费安排下周揭盅，燃料帐问题再受关注。港灯“错估”燃料成本，多收客户燃料费，近年情况相当严重，虽然今年数字稍有下降，惟仍然超过30亿元。燃料帐的作用本是稳定电价，然而外界经常批评，两电透过调动多收的燃料帐目，施展财技调整电费，朝三暮四“明减实加”，制造惠民假象。港灯累积巨额燃料帐结余，对市民并不公道，燃料价格波动难测，亦非年年“估错数”藉口，港灯应该直接给市民“回水”，政府亦有责任跟进港灯累积燃料帐的情况，商讨合理结余水平。

两电电费由基本电费及燃料费组成，基本电费按照利润管制协议等因素，每年调整，燃料费则由电力公司预估燃料成本，向客户预先收取，燃料实际成本与燃料费的差额，会计入燃料帐之中。设立燃料帐一大目的，是确保电价平稳，防止国际燃料价格飈升，导致电费跟随急涨。累积一定结余有现实需要，惟金额高达数十亿元未免太多，于理不合。近年两电燃料帐“水浸”，广惹诟病。初步资料显示，今年中电燃料帐结余约为16亿元，比去年少了接近12亿元，也是4年以来最低。港灯方面，估计结余将由历史高位回落，从去年接近41亿元，降至约32亿元，可是金额仍然足足是中电的一倍，当中每一分每一毫，都是向用户征收得来。

港灯燃料帐年年严重“估错数”，彷佛已成常态。港灯的燃料组合，主要是煤及天然气。回看过去3年，港灯的实际燃料帐结余，均与原先估计金额差距甚远，动辄超过10亿元，即使今年稍见改善，相差也有9亿元。两电常以“燃料价格走势难测”为由，为燃料帐“估错数”辩护，不过综观过去一年煤价和天然气价格走势，虽见波动但未见大涨，港灯全年仍多收客户约四成燃料费，情况难言理想，有必要检讨。

港灯电费一向高于中电，港岛区居民多有微言。2013年，港灯承诺5年内维持“净电价”不变，除了头两年“冻价”，之后两年更“减价”，去年减幅号称高达17％，骤眼看来似乎相当慷慨，对客户利益孜孜念念，然而细心分析，却不难看出另一幅景象﹕港灯谈的是“净电价”不变，并非“基本电费”不变。港灯采取“明减实加”手法，一边年年调高基本电费，一边利用向客户多收得来的燃料费，“回馈用家”，盖过基本电费升幅。

退还客户多付费用，乃天经地义；用市民自己的钱，去“抵消”基本电费升幅，也说不上是“惠民”。去年底，港灯宣布向所有用户提供“特别回扣”，将政府以前多收港灯的地租差饷发还给客户，电费得以“豪减”17.2%，然而有关安排只属一次过的措施，港灯基本电费同期其实增加了3.2%。

政府与两电的管制协议，将两电利润与固定资产挂鈎，先保证两电能获得丰厚利润，再计算市民如何摊分。两电可以透过兴建更多发电机组，推高固定资产净值，继而推高可赚取的利润额，然后“大条道理”加电费。为了达到减排要求，港灯需要设置3台发电机组，务求在2020年将天然气发电比例增至五成，未来港灯基本电费大有可能显著上升。现在累积巨额燃料帐结余，先向市民多收大笔款项，有利港灯在适当时候“回馈客户”，转移公众对基本电费大幅上调的视线。

利润管制协议确保两电稳赚不赔，可以在“零风险”下赚取高回报准许利润，燃料帐的设计操作，实际也是将国际燃料价格波动的风险，悉数转嫁市民身上，两电毋须承担，自然也没有诱因寻找较为便宜的燃料。虽然政府每年外聘独立顾问，协助审核两电提交的燃料费估算，不过有能源谘询委员会成员透露，委员会曾向两电查询燃料成本实际变动，可是两电均以商业机密为由拒绝披露，反映两电处理燃料帐透明度不足，莫说市民难以监察，连当局也未必一清二楚。

今年初，政府与两电签订新一份为期15年的管制协议，当局未有把握机会，为燃料帐设下“封顶”机制，唯一针对措施，是引入较频密的调整燃料帐制度，由以往每年检视一次，变成每季检视，希望减少燃料帐累积。由于相关安排尚未正式生效，滥收燃料费问题能否得到改善，仍是未知之数。中电表示愿意未来一年与政府商讨结余水平，当局也应该积极与港灯探讨，就燃料帐结余设定一个合理水平。（完）

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