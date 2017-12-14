港报社评：电费加幅可舞高弄低，环境局把关角色可议--明报12月14日

两电明年加价，一如所料以市民预先支付的燃料费作为「回扣」，掩盖基本电费加幅，出乎意料的是港灯加价峰回路转，短短数小时内，由提出双位数加幅，变成「净电费」只增加1.9%，幅度可以随时舞高弄低，相当儿戏。两电生意零风险，年年赚取准许利润的上限，双位数加幅实在离谱，市民不可能接受，然而令人惊讶是，环境局未有明确提出反对，好好为市民把关，要由把守最后一关的行政会议出手阻拦，究竟发生何事，惹人关注。政府官员有责任约束两电，维护巿民利益，如何避免再有类似情况出现，当局必须深切检讨。

两电电费由基本电费及燃料费组成，基本电费按照利润管制协议等因素，每年调整，燃料费则由电力公司预测燃料成本，向客户预先收取，拨入燃料帐之中。近年两电屡屡高估国际燃料价格走势，变相滥收燃料费，累积巨额结余，到了年底提出加价申请，则将每分每毫皆取之于民的燃料费，拨出一部分，包装成「惠民回扣」，「抵消」基本电费升幅。2013年，港灯承诺冻结「净电价」5年，然而基本电费却持续上升，运用的就是这种财技。

两电明年「净电价」加幅同为1.9%，看似温和，然而若不计算燃料费回扣，中电「基本电费」加幅是4%；港灯方面，明年基本电费为每度电109.1仙，亦较2013年港灯向政府提交的5年发展计划预测，高出了8.8%。政府与两电有《管制计划协议》，规定「准许利润」上限，实际是确保两电稳赚不赔。「准许利润」与固定资产挂鈎，两电只要增建发电机组，「谷大」固定资产价值，就可要求加价。最讽刺是两电有利润保障，要在市场举债，资金成本极低。两电可以依赖低息借贷融资，增添固定资产，然后提出加价，伸手向市民要钱。

政府要求两电将天然气发电比例，在2020年提高至五成，港灯需要增设燃气机组，为大幅加价提供了最佳口实。按照惯例，两电年底会提交电费调整方案，经过环境局审批，再交行政会议定断，然后向立法会交代加幅。据悉今年港灯原本不打算再提供大额回扣，加价幅度达到双位数，未料行会强烈反对，结果港灯在短短数小时后，提出另一方案，拨出17亿元作为燃料费回扣，务求与中电的1.9%「净电价」加幅看齐。港灯是否早有心理准备，部署「Plan B」预留后路，外界无从得知，惟看在市民眼里，观感实在很差，令人质疑港灯相当儿戏，数字任讲，龙门任搬，蒙混过关不成才撤回大幅加价要求。

两电开天索价，政府拒绝放行，并非没有先例。2011年，两电分别提出翌年加价9.2%和6.3%，环境局即时提出异议，批评加幅太高，质疑中电将未来项目开支过早入帐「谷数」，至于港灯则应该将政府退还的差饷地租多收款项，悉数回馈客户，行政长官和行政会议也表态，强调加幅不能接受。港灯率先妥协，中电企图「硬闯」，惟最终同意将加幅调低至4.9%。

相比之下，今次市民并未看到环境局有做好把关角色，大力反对港灯「双位数」加价。行会审议两电加价建议，理应有环境局官员在会上解说，具体情况不得而知，惟事前两电肯定会用尽一切方法，将加幅包装得「迫于无奈」、「难以避免」。政府官员的责任，是详细审视加价是否真的合情合理，不能不加批判，接纳一面之辞，对加价申请「有求必应」。

虽然行会阻止了港灯大幅加价，然而未来数年两电陆续有新资产入帐，电费加价压力极大，情况殊不乐观。今年初，政府与两电签署新的管制协议，将两电准许利润回报率，由目前的9.99%下调至8%，官员声称有助纾缓市民电费开支，「假设其他因素不变」，只考虑回报率下调，明年底新协议生效后，电费减幅可以高达5%，云云，说法太过乐观。利润管制协议过度向两电利益倾斜，燃料费悉数要市民预支，安排亦不合理。政府未有好好把握机会，在新管制协议修改相关条款，令人遗憾。

电费关乎民生，电力亦非一般商品，若有官员真心觉得，市民可以接受「双位数」加幅，未免太过「离地」，不知民情。刻下市民最想知道的，是为何环境局未有及早向港灯说不，究竟是主事官员没有金融底子、不熟悉电力问题，以致事事被两电牵着走，还是有其他原因或难处。谈判桌上，两电绝非易与之辈，10年前政府改组问责班子，将电力问题由主管经济事务的政策局，交由环境局处理，本身便是一大错误。环保减排仅仅是电力问题的其中一个面向，由环境部门担大旗，平衡民生考虑或有偏差，让两电有机可乘，政府长远有必要检讨这种分工安排。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘