港报社评：百年老店南华没落，香港足球沉痾难起--明报6月7日

人望高处，水向低落，本是理所当然，可是本港球坛百年老店南华足球队宁可开倒车「申请降班」，放弃职业超级联赛球队的资格，降落业余的港甲作赛。南华足球会拥有逾百年历史，名将辈出，赢得「少林寺」美誉，见证了本地足球高低起跌，为香港球迷留下不少集体回忆，现在竟然讽刺地走到「自降」的一步，突显了香港足球运动沉痾难起，足总积弊深重，振作乏力，政府加强拨款推动足运亦未见成效。南华的没落，已给香港足运发展敲响了警钟。

南华41次称霸本地顶级联赛，拥趸众多，是本地波的票房保证。每一代「拥南趸」都有心目中的球星偶像，由上世纪20、30年代的李惠堂，到战后的「南华三条烟」（莫振华、姚卓然及何祥友），再到70、80年代的梁能仁、尹志强、陈发枝，还有90年代的山度士、欧伟伦以及21世纪的陈肇麒，全都是香港球坛名将。无论是战后的南巴（九巴）大战，还是后来的南精（精工）大战、南东（东方）大战乃至南杰（杰志）大战，都为不同年代球迷津津乐道。1950年代南华称雄球坛，香港足球也踏上顶峰，在国际赛屡获殊荣。

花无百日红，南华也有战绩低落时，先后在1983及2006年护级失败，惟最后都成功「留级」，要么是足总为了球圈大局「挽留」，要么是新班主「申请留级」获批，惹来「搞坏规矩」的批评。今次南华居然「争取降班」，无疑是极大讽刺。南华体育会交代决定，表示本地球坛长期欠缺足够年轻优秀球员推动足运，今次决定可以将原本投放在超联球队的资源，转到足球青训发展，说得相当漂亮，然而申请降班的原因，仍然离不开「老细足球」这个本港足运死症。

香港足球号称于1970年代迈向职业化，其实数十年一直都奉行「老细足球」，管理落后，没有与时并进。球会某程度只是老板的玩具，老板可以因为个人喜好，强行插手球队管理事务乃至出场阵容，一旦玩厌或意兴阑珊退出，不仅人亡政息，球会更可能陷入存续危机，极为儿戏。2014年港超联成立，提高了职业球队的管理要求，球队必须在球会架构、班费、教练资历、保障球员薪酬福利等方面符合条件，才可获发牌照。可惜连串职业化改革只是徒具其形，并未改变「老细足球」积弊。

今次南华申请降班，导火线是原班主张广勇因为过去3年球队战绩未如理想而退出。由于部分球员跟张广勇的公司签下「私约」，班主一走，球员即时星散，连凑够11名可应付港超水平的职业球员也有困难，南华未能觅得新班主，应付港超联赛动辄上千万元的班费，唯有选择降班，改踢每年班费只需200万的港甲业余联赛。港超号称是职业联赛，然而球员的拥有权居然不是在球会手上，叫人大惑不解；南华贵为全港历史最悠久球会，竟也无法觅得班主出钱，亦不禁令人怀疑，到底港超能否持续发展。

在欧洲，能够升班踢顶级职业联赛，往往意味财源滚滚，可是香港球坛却是另一回事。入场人数低迷令赞助商却步，更谈不上有何丰厚的球赛转播收益，港超球队开支庞大，收入不足，容易无以为继；职业球员生涯朝不保夕，青少年对投身职业足球难有信心，本地新秀不足，球队要么加码依仗外援，要么滥竽充数，起用实力不足的本地球员，足球水平无法提升，结果自然令入场人数拾级而下，走不出恶性循环。港超联成立后，个别球会如杰志等尝试用心经营，引入较为现代化的管理，然而杰志作为当今最具叫座力的球队，平均每场也只能吸引约1800名球迷，未来港超少了一支像南华般有号召力的球会，球迷入场人次会否每况愈下，令人忧心。

2009年东亚运足球决赛港队摘金，促成2011年政府推出「凤凰计划」，拨出逾5000万元支持足运，包括成立港超联，只是足总改革步伐缓慢，头3年落实的改革项目不足一半，还闹出打假波丑闻，不过2014年政府仍然愿意加码，答允5年内再拨1.25亿元。时间飞逝，凤凰计划推出至今6年，本地足运显然未见脱胎换骨；10多年前提出兴建的将军澳足球训练中心，由于足总办事不力，拖拉多年，直至今年稍后才有望正式启用；符合国际标准的训练场地不足，也严重妨碍青训工作。

政府资源投放不得其所，足总领导无方改革不力、「老细足球」积弊不除，无不窒碍本地足球变革。冰岛足球近年表现优异，说明只要政府、足总和球会通力合作，即使人口仅得数十万，一样可以在球坛异军突起。政府若有决心振兴本港足运，必须改善场地，搞好硬件基建，足总和球会也必须从改善管理方面入手，否则本港足运实难起死回生。

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