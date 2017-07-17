港报社评：百日计划成果丰，贸易战危机暂息--明报7月17日

今日是中美贸易谈判「百日计划」的截止日，本周三（19日）两国首次全面经济对话将在美国首都华盛顿举行。中美双方都放出消息，百日计划进展顺利，目前两国正着手讨论「一年计划」。今年以来，中美经贸发生了一些微妙变化，两国贸易不平衡问题虽然仍未解决，双方多项政治分歧依旧，但起码两国爆发全面贸易战的危机短期无虞。

中国商务部发言人高峰上周表示，首次中美全面经济对话将总结推进百日计划的积极成果，还将讨论加强两国宏观经济政策的协调、全球经济治理和贸易投资等问题。美国财长梅努钦（Steven Mnuchin）较早前在美中贸易全国委员会2017年会上亦表示，美国追求的是自由、公平的贸易环境。解决美中贸易失衡问题的办法应是美国增加对华出口，而不是减少从中国的进口。

中美双边贸易额从1979年建交时的25亿美元增长到去年的5196亿美元，38年间增长了207倍，中国已经成为美国的第一大贸易伙伴和最大的进口来源地。美方统计数字显示，2015年美国对华出口为美国创造了91万个就业职位。牛津经济研究院（Oxford Economics）估算数字则是，2015年美入口中国商品带动了美国GDP的0.8个百分点，支持了180万个就业职位。对中方而言，美国是中国第一大出口市场和重要外资来源地之一。根据中国官方估算，2012年每100万美元对美出口也可为中国创造59个就业职位。按照中方统计的当年3517.9亿美元对美出口额计算，给中方带来的就业职位也多达2000多万个。而两国经济总量约占全球四成，贸易额约占全球四分之一，对外投资和吸收外资额约占全球三成。所以说，中美经贸关系不仅是双边关系的「重中之重」，对全球经济也具有举足轻重的意义，大到不能倒。

当特朗普在竞选中宣称要将中国定为「货币操控国」，令全世界都关注他上台后中美会否爆发全面贸易战，但现在看来，贸易战爆发的可能愈来愈小。

首先，国际金融形势的变化，令中国并未采取人民币汇率贬值的手段来刺激出口；相反，今年以来人民币汇率和中国外汇储备都重拾升轨，令美方的「货币操控国」的标签变成无的放矢。

其次，4月首次习特山庄会谈后开始的百日谈判，达成了10项早期收获清单，包括中国恢复进口美国牛肉、输入美国液化天然气、允许在华外资金融公司提供信用评级服务等。6月23日，首批美国牛肉时隔14年重返内地市场。预计近期中方还将完成8项美国生物技术产品的安全评估，并将允许美资电子支付服务商申请许可证，还会向美国两家金融机构颁发债券承销牌照。

能源合作成为中美经贸新的突破口。数据显示，今年前5个月，美国对华原油出口激增，中国每日平均从美国进口原油近10万桶，是去年平均数字的10倍。今年美国能源对华输出额有望超过10亿美元，绝对值虽不算多，但与去年仅1.5亿美元比较，增幅可谓惊人。在美国仍坚拒对华输出高科技产品，中方又无法采购更多波音客机的情况下，进口美国石油和液化天然气，成了中美贸易平衡的新利器。

尽管中美贸易战的即时危机暂时解除，但必须看到，导致中美之间贸易摩擦以及爆发贸易战的潜在因素并未消除。而且特朗普有将贸易问题与朝鲜、台湾、南海等政治问题挂鈎的倾向，而他近日威胁要就解决钢铁倾销问题采取措施，也给即将开锣的首度中美全面经济对话罩上了一层阴影。

中美作为全球最重要的两大经济体，不应局限于追求单纯的「贸易平衡」，而应着眼于创造两国未来经贸发展空间，积极创造更加公平的竞争环境，逐步消除结构性矛盾。两国应超越百日计划，推进更长远的经贸合作，尽快重启双边投资协定（BIT）谈判，推动市场双向开放。

同时，特朗普也应放弃把经贸问题与中国对朝鲜施压的努力程度挂鈎的做法，因为这除了会给其他贸易伙伴带来不确定性的困扰，还会传递政治凌驾经济之上、维持公平贸易「有价可讲」的错误信号。

今次代表中方主持中美首度全面经济对话的是国务院副总理汪洋。他是过往中美战略与经济对话中经济对话的中方主帅，预料这个首次全面经济对话也是他最后一次参与中美经济对话。他能否在这次告别对话中为今后的中美对话开个好局，对于他个人在今秋中共十九大上更上层楼将会增添不少有利的筹码。（完）

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