港报社评：看清单程来港数据，适时反映特区忧心谈--明报12月4日

去年持单程证来港的内地人数骤然上升，且超过平均每日150人的限额，引起关注，入境处给出的数据，其中占比例最大的是「其他类别」，不过数据不够明细。综合其他比如申领综援等数据看，内地来港人数增加，并没有加重香港的负担，说香港陆沉，不仅是杞人忧天，还会加深港人和新移民的隔膜。改变目前由内地政府主导的审批制度，这年的数字增加暂时未能提供足够理据，惟特区政府应时刻注意来港人士的整体数字和个别专长，随时向中央政府反映特区的担忧。

香港与内地的关系，千丝万缕。香港市民迁徙，从大历史看，前100多年都是由于内地政治与经济状况动荡引起。第一次内地人员大幅度迁移到香港是清末的太平天国运动，到该运动平息后，香港市民又大量的往回迁；及后的有辛亥革命、日本侵华、国共内战等等，都在重复这个规律。直到近五六十年，由于内地政治动荡和饥荒，以及香港经济发展速度高于内地，才出现长时间的人口由内地到香港单向迁移。内地来港配额制度，也是为了避免香港人口急剧增加，配合香港发展之举。

中国公民在其领土上流动，是主权范围的事情，即使在殖民地时代，港英政府也没有对内地人员来港加以限制。中英联合声明中，「对中国其他地区的人进入香港特别行政区将按现在实行的办法管理」，也是由中央政府单方面声明，放在附件中发布。在草拟《基本法》的过程中，有香港起草委员提出，回归后是否应该将审批权交给特区政府，当时港澳办的官员从原则上高调反对这个建议，因为主权范围内的事情不容讨论。但最后还是在香港基本法第22条加入了第4款：中国其他地区的人进入香港特别行政区须办理批准手续，其中进入香港特别行政区定居的人数由中央人民政府主管部门征求香港特别行政区政府的意见后确定。

后来通过的基本法，加入「顺应民意」的条款，并按此一直执行至今，没有听到过任何一方有重大的偏离，而且从实际上，也确实需要特区政府的配合，因为家庭团聚的个案，申请人报称与其在港亲属的关系，必须要由入境处来核实。特区政府虽然没有审批权，但从基本法的规定，要求中央政府征求特区政府的意见后确定，到操作上特区政府要核实个案资料的真伪，香港对内地来港人员并非「照单全收」。

根据过去10年内地来港的人数，5年增加，5年下降，最接近全年55,000个限额的是2012年，有54,646人，最低的是2007年，只有33,965人，少于40,000的有两年。从这些数据，看不出增降的规律，去年急升并超过平均每天150人的限额，是例外个案。如果要看趋势，或者找出结构性原因，应要多看几年的数据。

反倒是25到44岁女性的两个年龄组别，过去10年无论从绝对数字和比例上，都是最高的类别，有好几年甚至占该年来港总人数的接近一半，未知这是否与两地通婚的因素有关，但这个年龄组别在去年又下降至只占三成，这又跟通婚个案增加的数据有所冲突，真正原因，还有待入境处提供更明细的数据才能分析。

至于「其他类别」的问题，过去曾经有很多内地商人以至官员子女，都是通过获取香港居民身分，然后留在香港或再移民国外，当中肯定有贪腐的成分；然而，有不法分子践踏这个制度，毕竟是例外而不是普遍，况且近年内地加大力度打贪，通过非法手段取得香港身分，一定有所遏制。入境处将所有「分隔10年或以上的配偶及随行子女」，和「居留权证明书持有人」两个类别以外的人士，即占总人数的七成，都归为「其他类别」，显然是不够仔细，立法会议员要求提供更详尽的数据，是合理的要求。

我们真正需要的是，特区政府详细分析新来港人士的结构，目前只看到较为年轻的年龄组别增加较快，实际上更需要分析他们的教育水平、技能水平，深入剖析这些新来港人士在劳动力市场是否跟香港未来发展所需要，如何给予就业培训，才是积极的做法。未细致分析，就说香港将会陆沉，只会加深对新移民的歧视。香港人口无论在数量上和结构上都出现了问题，香港已经步入老龄化的社会，劳动人口没有实质增长，某些工种更是长期短缺，内地新来港人士可以是劳动力的补充，不但没有冲击劳动市场，也没有增加福利开支的负担，申领综援和老龄津贴的数字还不升反降。

内地人士来港的审批权是中央政府的权力，如何行使这个权力也是中央的主动权，相信中央政府会藉审批来港人士的权力协助香港未来发展，问题是如何在增加互信的情况下做到有商有量，共同谋划，只看一年的数据就要求中央放弃审批权，只会弄巧成拙，破坏互信而达不到对香港发展有利的目标。（完）

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