港报社评：研究动用强积金买楼不宜轻率--信报11月14日

特首林郑月娥提出房屋政策以置业为主导，因此在其十月发表的《施政报告》中提出「首置上车盘」计划，并且将「绿置居」和「白居二」恒常化。事隔不久，传出容许打工仔动用部分强积金置业的研究，两者之间是否存在着什么特殊关系？实在耐人寻味。

财经事务及库务局局长刘怡翔早前在立法会透露，强制性公积金计划管理局正研究容许计划成员在退休年龄前，提取部分强积金累算权益作首次置业之用，政府会通盘考虑，慎重研究此做法与设立强积金制度的政策目标是否一致。

刘怡翔作此表述时，基本上已间接承认了动用强积金买楼没有太大的实际意义。他说道，有意见认为本港可仿效新加坡的公积金制度，容许提取部分累算权益作置业之用，但两地制度不能直接比较，因为新加坡设有三个不同账户，分别作退休、置业和医疗用途，供款率可达百分之三十七，而在香港的强积金制度之下，雇主和雇员供款率合共仅百分之十。简单来说，港人单靠提取强积金根本无法买楼。

无法购买私人住宅的障碍路人皆见，现时不论新盘抑或二手物业，动辄索价至少几百万元，单位面积细小的上车盘亦需百多万元首期，本港强积金户口平均结余才十八万元而已，莫说提取部分累算权益以补贴是杯水车薪，即使全数提取亦帮助不大。现实既然如此，研究容许动用强积金买楼有何意义？岂不是枉费心机？

也许，积金局的着眼点并非私人物业，而是政府锐意推出可供发售的公营房屋，即是「首置上车盘」、「绿置居」和「白居二」，该等单位若以成本价或市价更大折扣发售，加上如可以做到九成乃至九成半的按揭，动用强积金说不定真正有助缴付首期。

如果这样的推论站得住脚，那么积金局的动机无异于为林郑的置业主导政策鸣锣开道，让市民预支退休金一圆置业梦。

以「绿置居」为例，买家绝大部分是现存的公屋租户，假设这些人士获准提取强积金购买「绿置居」，有没有什么问题值得关注？第一点必须考虑的当然是楼价升跌，楼价上升固然皆大欢喜，万一楼市逆转，甚至出现严重跌势，预支退休金置业者恐怕要埋怨政府害他们「上错贼船」，一来蒙受经济损失，二来赔掉退休保障，可谓双重打击。

第二点必须考虑的是，这样的做法是否符合强积金的初衷，假如楼市没有逆转，公屋租户凭提款缴付首期成为「绿置居」业主并且获利，那么一般市民可能会质问，为什么不容许他们提取强积金作其他用途？有些人投资失败，有些人长期失业，何解享用公屋福利的人士提取强积金置业就可以，他们用来解决燃眉之急就不准？

对于上述两点，相信财政司司长陈茂波已经有所察觉，因此被问及此等情况之时，他表示有关事项牵涉市民的退休保障问题，同时牵涉市民投资物业市场的风险问题，政府须要慎重处理，暂时未收到积金局的建议详情，收到后会慎重考虑。

说到底，对于很多人而言置业并非纯粹用以居住，多多少少带有投资期望升值心态，因此才有楼价不断攀升，买家反而更加趋之若鹜的现象。如此说来，容许动用强积金帮助市民置业投资，或许有点儿捉错用神。一方面固然必须考虑投资失利的风险，另一方面，如果因为更多人投入置业市场而推高楼价，后果未必人人乐见。

强积金尽管诸多弊端让人诟病，但其原则始终是强制市民为退休作出储蓄准备，容许提款买楼的研究不宜轻率为之，否则有机会跌入好心做坏事的陷阱。

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