港报社评：破格思维理财，还需政策到位--经济日报3月1日

财政司司长陈茂波昨公布财政预算案，强调取之于民，用之于民，除斥近四成盈余与民共享外，还声言以破格思维，果敢投入资源解迫切问题。惟细节未明，当局宜尽早阐释。

在盈余高达1,380亿元下，陈茂波早已表明不派钱，强调资源会用得合情合理，故与民共享措施都针对性帮助有需要人士，例如扩阔税阶、增加各类免税额、宽免全年差饷，明显是减轻向来交税最多但福利最少的中产负担。为了让各阶层雨露均沾，财爷亦对基层提供多种纾困措施。

今次预算案亦着眼投资未来，例如拨出500亿元供创科发展，以打造经济新引擎；推动债券市场和构思成立金融学院，以加强本港金融市场优势；在医疗方面预留3,000亿元，而文化艺术、地区和体育设施亦有斥资发展。

政府在多方面预留资源，尤其创科和医疗，反映当局知悉问题所在，亦非常重视，不惜破格积极投入资源。问题是：钱能否用得精准？

政府明显侧重创科发展，而在拨款500亿元中，有近半是用作创科基建，五分一用作建设生物医疗科技和人工智能机械人创新平台，五分一支援应用研发，但细节暂时未明。例如钱会用在甚么细项？是否有具体政策配合？搞创科最重要的是人才，政府是否有政策配合，吸纳境外创科人才落户香港？当局宜尽快交代，制定新政策出台，否则单靠对产业倾斜，拨款最终恐性会变相药石乱投。

医疗投资同样予人未能精准对症下药之感。尽管政府之前预留2,000亿元给医院扩展之用，款项尚未用罄，中期检讨也要3年后才展开，财爷已急不及待预留多3,000亿元作第二个10年医院发展大计，在在反映当局重视当前公院超负荷问题。惟若只着眼硬件和本地医护培训，都只属远水，若不考虑增聘海外医护，始终未能解决医护人手长期不足问题。

至于市民最关注的房屋问题，财爷没预留资源拓地，也没提措施缓遏楼价飈升，市民期望政府能早及制定有力的平稳楼市措施。

政府有用钱的决心，但本港当前最迫切的问题并非单单是钱可解决，当局宜尽快提交具体措施配合，让市民感受到创科能开花结果，在医疗上能受惠，土地供应将大增，这样才是用钱有道。

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