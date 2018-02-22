港报社评：社会领袖必须明辨民心好恶--信报2月22日

香港交易所在中环原交易大堂装修之后改名为「香港金融大会堂」，前日举行开幕典礼暨农历新年首个交易日开市仪式，由港交所主席周松岗及行政总裁李小加主持，并由行政长官林郑月娥担任主礼嘉宾。敲锣打鼓喜气洋洋的仪式过后，观众却感到满腹疑惑，原因是场地之中映入眼帘的是一幅设计奇特的「贝字墙」，灰黑色墙身配衬数以百计的金漆字，全部把象征金钱货币的「贝」作为字体的组成部分，例如「赚」和「赢」等等。奇就奇在，除了大吉大利的善颂善祷之外，竟然也有十分不祥的贬义用语，例如「贿」、「赂」、「贼」、「赃」、「贫」、「贱」、「贪」、「败」和「赔」等等，尚有跟钱币风马牛不相及的「厕」。

贝字墙的出现旋即惹来议论纷纷，人们不禁要问，港交所作为商贾与股民的英雄地，为什么要大剌剌展示不堪入目的「变相诅咒」？难道设计师和决策者讽刺大家又「败」又「赔」然后「贪字得个贫」吗？由于批评之声不绝如缕，港交所可能剔除墙上部分负面用字。

此事本来纯属笑话一则，可是当我们想到社会领袖必须明辨民心好恶而谨行慎言，以免「一言丧邦」的重要性之时，这幅被形容为「关公灾难」的贝字墙或多或少值得大家引以为监。

慎言是放诸四海而皆准的道理，且看美国总统特朗普，刚刚在该国的「总统日」被学者评为史上最差总统，平均得分之低只有十二点三四分（一百分为满分），与九十五点零三分位列榜首的林肯形成云泥之别的强烈对比。特朗普之所以仅得敬陪末席的最劣评，其中一个主要原因跟他的嘴没遮拦、反口覆舌大有关系，印证不慎言的领袖无法赢取人心。

港交所的贝字墙广受批评，正正是不慎言惹的祸。没错，股价有升有跌，买卖有赢有赔，写在墙上的倒楣贬义字可说是「客观现实」，何况「贪字得个贫」确是不少人的写照。问题是，人类的心理总是爱听吉利说话，否则新春佳节不会逢人便说恭喜发财。慎言的原则其实很简单，不要胡乱刺痛别人的伤口就是了。

鲁迅曾经讲过一个发人深省的故事：「一家人家生了一个男孩，合家高兴透顶了。满月的时候，抱出来给客人看，大概自然是想得一点好兆头。一个说：『这孩子将来要发财的。』他于是得到一番感谢。一个说：『这孩子将来要做官的。』他于是收回几句恭维。一个说：『这孩子将来是要死的。』他于是得到一顿大家合力的痛打。说要死的必然，说富贵的许谎。但说谎的得好报，说必然的遭打。」

人人都会死，小孩一出生即注定或早或迟必死无疑，那是「客观现实」，然而人类的心理不可能接受，即使不想说谎，至少应该避忌。

所谓明辨民心好恶，说的是了解人性，从而进退有度，让社会领袖排除不必要的障碍。港交所决策者若然明白「这孩子将来是要死的」黑心话说不得，那么贝字墙从最初设计草图开始就不该容许「贱」、「贼」、「贿」、「赂」之类的字眼出现。

推而广之，特区政府领导班子能够做到明辨民心好恶吗？特首林郑月娥和律政司司长郑若骅明白高官僭建必犯众怒的道理吗？小市民连买楼置业亦感到无能为力，却见到权贵阶级额外得享违法的偌大空间，被揭发之后还要辩称太忙而不知情；如果领导班子无法掌握民心厌恶究竟所为何事，施政起来将会捉错用神而困难重重。

特别提醒林郑一句，她所宣称的「与民共议」恰恰考验其明辨民心好恶之能力。记载传统智慧的《大学》忠告执政者，民之所好好之，民之所恶恶之，这才是长治久安之道；如果执政者好恶出于一己之偏而违反民心，就会被天下人所背弃。

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