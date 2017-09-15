港报社评：私楼地供应增，增政府房策弹性--经济日报9月15日

中资积极在港投地，本地发展商惟有透过积极补地价增土储，令私楼土地供应变得充裕。政府应灵活部署，把因而腾空的土地供应拨作多建私楼、首置以至居屋，纾解市民住屋之困。

新地（00016）刚完成西沙路十四乡项目补地价120亿元，涉及楼面面积482万平方尺，是历来最大宗补地价。发展商积极与政府洽谈补地价，主因是近年中资积极投地，出价非常进取，令本地发展商也自叹不懂计算，如何在建成下仍有利可图，最终使他们难以在公开卖地中与中资竞争。由于发展商在新界有很多农地，遂与政府加快洽谈补地价事宜，从而释出更多土地用来建屋。发展商今年和政府就多块农地完成补地价逾192亿元，涉及楼面面积逾799万平方尺。

正因发展商积极补地价，令今个财政年度首两季私人土地项目可建单位逾1万伙，故政府推地虽仅只建约3,100伙，再加市建局项目，已使首两季土地供应合共可建1.6万伙，达全年目标近9成，今个财政年度要达标1.8万伙已全无悬念。

私人项目土地供应增加，除令政府可减供地速度外，港铁（00066）亦因应取消了下半年5个项目，涉及逾5,000个单位。可见土地供应已变得较为充裕。在这有利形势下，港府宜弹性调整供地与房屋规划。

其一，今年1至8月一手成交量1.2万伙，较去年多逾42%，未来3至4年一手楼潜在供应量更已升至9.8万伙，但楼价仍高温上升，反映新楼市场吸纳力比预期更高，政府应考虑稍增土地供应予私楼，以应付市民对私楼的炽热需求。

其二，新政府正计划推出首置上车盘，帮中产置业，政府在供地上既有余力，正可多拨予首置上车盘计划，令项目能较快甚或较具规模地推出，助减中产怨气。

其三，港府曾一度停建居屋，令市民对居屋的需求不断积累，即使近年重建居屋，也因土地不足而数量甚少，远远追不上需求。事实上，在政府10年建屋计划中，仍欠4.4万个公营房屋包括居屋的土地，政府应趁供地略有余力之时，拨地增建居屋。

要解决本港楼价高企不下，长远仍是设法觅地增加土地供应。而现时私楼土地供应较充裕，是港府重设置业阶梯的利好条件，灵活运用土地将可纾缓市民的置业困顿。（完）

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