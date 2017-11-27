港报社评：科网独领风骚，股市颠簸难免--经济日报11月27日

美股再创新高，港股亦牛气冲天，财政司司长陈茂波呼吁投资者勿降低警觉性，须提防灰犀牛。港股在环球资金追买科网股带动下持续向上，大幅波动难免，投资者需时刻警惕。

陈茂波在网志指，在环球资金继续涌入资产市场下，港股今年累升35%。在一片乐观气氛下，或令投资者对各类风险掉以轻心，故不论黑天鹅还是灰犀牛须加倍警惕，因一旦市场逆转，可能出现恐慌性抛售，令投资者和经济受损。

黑天鹅比喻为小概率却影响巨大的突发事件，而灰犀牛则指大概率且影响大的潜在风险，经常被提示，却没得到充分重视。财爷提醒市民时刻保持警觉是责任所在，但问题是股市，尤其科网股是否存在泡沫？却未必一定是。

这次牛市是由科网股带动，道指今年累升19%，而代表科网股的纳指升28%。龙头科网股如苹果、Facebook、亚马逊和Netflix股价今年升逾5成，腾讯和阿里巴巴更升近1.2倍。科网股能跑赢大市，独领风骚，底因有三。

其一，今次科网股热潮跟2000年那次截然不同，当年纯炒概念，毫无业绩可言，爆煲告终。现时很多科网股都建立了盈利模式，每季都能维持高盈利增长势头。以第三季为例，苹果、Google和Facebook的盈利，分别升19%、33%和79%，腾讯和阿里则分别增长69%和近71%。iPhone X好卖，双11商品交易额创1,682亿元人民币新高，都令投资者相信苹果和阿里第四季业绩理想，支持股价续向上。

其二，科网股业务渗透日常生活每个细节，冲击传统业务，令盈利高速增长。Facebook和Google颠覆全球广告业，亚马逊和阿里冲击传统零售业，令股价不断创新高，带挈市值上升。全球10大市值企业，头7位都是科网企，都反映经营模式已变了。

其三，过往规模最大公司，如油公司和大银行，因受低油价和银行业务规模萎缩影响，盈利下跌。即使能保持到盈利，但增长明显放缓，难与科网股每季有双位数增长匹敌，令资金纷纷转投科网股。

环球资金追逐高盈利增长股，不但机构投资者追买科网股，连散户也是，结果令科网股成为最挤拥交易市场。一旦市场有不利消息传出，首当其冲的是这些升得最急的科网股。所以投资者买卖科网股，要做好股价颠簸的心理准备和风险管理。

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