港报社评：科网股未现泡沫，借势减持获利--经济日报12月1日

美国科网股周三晚大跌引发环球小股灾，但并不代表科网股泡沫爆破，而是投资者借势重整投资组合，让资金由过分挤拥的科网股市场，转移到银行股，令股市可持续健康发展。

道指周三再创新高，升0.44%，但纳指却逆市跌1.27%，当中龙头科网股Facebook跌4%，Google、亚马逊和苹果股价跌逾2%，Netflix跌5.5%，市值蒸发逾600亿美元。纳指下跌波及亚洲，中港韩台股市普遍下跌，当中港股下跌1.5%，科网股腾讯（00700）股价下跌3.3%。科网股急跌，底因有三。

其一，美国参议院预算委员会通过税改方案，最快周四交全院表决，令市场憧憬税改有望获通过，企业税会由35%降至20%。投资者纷纷偷步换马，先行沽出一些未必受惠税改的股份如科网股，转移买入银行股这类将受惠的股份，因现时科网企的企业税率是18.5%，而银行则是29%。

其二，科网股成为投资者沽售对象，很大程度与其股价今年累积升幅惊人有关。代表科网股的纳指今年累升26.8%，高于道指（21%），龙头科网股如亚马逊、苹果、Netflix和Facebook，却升了50%，阿里巴巴和腾讯升幅更超逾1倍。

其三，科网股股价屡创新高，吸引环球资金一窝蜂拥入追买，不但机构投资高追，散户亦如是，令这个市场变得非常挤拥。一旦市场有负面消息传出，随时会产生人踩人的骨牌效应，导致昨天科网跌幅远超大市。

不过，这次科网股跌市，并不代表科网股转势，也不意味出现泡沫爆破先兆，因为这些公司每季都能交出亮丽业绩，如Google、Facebook和腾讯在刚公布的第三季盈利，分别升33%、79%和69%。正因为他们能继续维持高盈利增长，暂时没迹象显示第四季业绩逆转、估值已高到过分水平，故今次跌市相信只属正常调整。

更重要是临近年底，基金经理和投资者眼见科网股帐面获利丰厚，不排除趁机借势调整，先行沽货获利，以便过一个丰收的圣诞节，甚或买入一些有潜力股份，为来年的投资组合进行重新配置，令资金不再局限在某单一行业，长远反而对股市有利。

市场焦点短期看不到有任何结构转变，不排除科网股稍后再有调整，待整固后再向上冲；投资者长远还须看大市和股份的基本因素。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘