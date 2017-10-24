港报社评：租金高企蚕食竞争力，税务优惠治标不治本--明报10月24日

近年世界各国推出不少税务措施，促进产业发展，推动经济投资，特区政府因应形势，首次召开「税务新方向高峰会」，希望集思广益，改革税务，提升香港竞争力。本港长期奉行的「简单而低」税制，会否日渐变得复杂，值得密切留意。政府希望善用税务优惠支持中小企发展、扶助创科产业，用心虽好，惟香港已是全球最低税率地区之一，对于不少中小企来说，租金成本愈飈愈高才是最大问题。租金高企损害本港营商环境，蚕食竞争力，税务优惠只能治标，不足以治本。

现届政府上台百日，已提出两项税务新措施，包括「两级制利得税」和「研发开支扣税」，前者旨在减轻中小企税务负担，后者希望鼓励企业增加研发开支，推动创新科技发展。设若立法会顺利通过法案，由下一个课税年度开始，中小企首200万元盈利的利得税率，将由16.5%降至8.25%，至于首200万元符合资格的研发开支，则可获得300%扣税。中小企是本港经济中流砥柱，占整体企业超过九成，总数达到33万间，聘请私人企业近一半员工，政府扶持中小企，对于创造就业机会，确保经济稳定增长，促进多元发展，无疑相当重要，惟必须对症下药，否则只会事倍功半。

简单税制和低税率，半世纪以来一直是本港营商环境的最大卖点，也是一大优势，然而今时今日愈来愈多国家尝试从税制入手提升竞争力，积极推动科研发展，「积极不干预」思想早已过时，不应抱残守缺故步自封。政府若能善用税务优惠措施，对于扶助创科产业发展，可以起到一定帮助，不过引入扣税等措施，难免令税制趋于复杂，会否影响现行简单税制清晰易明的优点，需要小心拿揑。

特区政府提出以创新思维检视税务措施，便利营商，催谷竞争力目标鲜明，可是新措施能否收到预期效果，还须拭目以待。政府估计，「两级制利得税」可望令数以十万计的企业受惠，能够有更多资金再作投资，又或改善员工福利，然而对于不少中小企来说，新措施只是聊胜于无，可以节省的税款最多只为16.5万元，很容易便遭人工或租金升幅抵消，并不能确切解决它们面对的经营困难。

放眼世界，香港税率之低已是傲视同侪，利得税最高税率仅为16.5%、薪俸税和物业税率最高为15%，进一步减税的空间和刺激作用其实有限。有商界人士重提曾荫权年代承诺将利得税率降至15％，不过财政司长陈茂波已斩钉截铁指出，本港标准税率已相当低，未来医疗等开支有增无减，不能贸然一刀切全面降低税率，正好说明局限所在。改善本港营商环境，提升长远竞争力，从税制入手精益求精固然重要，更重要是改革弊端。税务措施可以是一支强心针，然而是否治本之药，值得商榷。

观乎新加坡等区内竞争对手，不少都有开征销售税又或资本增值税，税率也比香港为高，可是并不见得竞争力因此比香港逊色。政府必须先弄清楚本港营商环境真正问题出在哪里，如果只是因为眼见其他国家减税，东施效颦，并不能对症下药。

近年本港营商环境一大问题是租金太高，高地价和高楼价隐然变成一种「间接税」，导致企业经营成本愈来愈高，羊毛出在羊身上，市民消费也变相被「抽税」。租金高企不下，不断蚕食甚至抵消了低税率的优势，政府对此束手无策，一大原因是库房收入与地产收益紧密綑绑，无法剥离。特区财政收入来源，表面上虽然以利得税比重最高，惟如果将印花税和物业税一并考虑，与房地产相关的政府收入，所占比重接近三成，较诸利得税更高。政府对于租金高企情况无能为力，只能「另辟蹊径」，从税务入手为中小企提供协助，正正反映情况的荒谬。要改善营商环境提升竞争力，政府不能趋易避难。

本港税制面对的真正问题，不是税率未够低，而是税基太窄税种太少，政府收入来源太过集中，利得税、薪俸税、印花税、卖地收益和差饷，合共占总收入超过七成。近年政府年年录得巨额盈余，原因除了理财哲学太保守不肯花钱，也由于房地产市场畅旺，印花税和卖地收入水涨船高，不过花无百日红，倘若楼市形势有变，政府收入有可能大幅波动。随着本港人口老化，劳动力面临萎缩，税基狭窄问题将愈益突出，为了防患未然，政府长远需要研究扩宽税基。

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