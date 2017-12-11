港报社评：精明理财勿扰民，征税之议不宜提--信报12月11日

财政司司长陈茂波将于明年二月二十八日发表其在本届政府任内的第一份《财政预算案》，现已展开向各界谘询的工作。严格而言，这不是他个人的第一份预算案，而是第二份，因为前财爷曾俊华为了参选特首而于去年十二月中旬辞职，其后由陈茂波接替，所以今年二月发表的预算案名义上已是陈的「处男作」。然而大家都知道，当时这位临时走马上任的新财爷只不过循着曾俊华的旧框架「照本宣科」，本质上不能算作陈茂波的理财哲学，一切还得看两个多月后交出的新功课，才可亲炙这个特区政府大掌柜如何施展浑身解数一显台风。

对于普罗市民来说，如果有什么期望的话，相信是拜托新财爷不要再「计错数」，尤其切勿沦为「守财奴」，让坐拥万亿元储备的库房能够为社会民生发挥有福同享的建设性功效。翻开旧账，上两届政府每年都高估开支、低估收入，结果是审慎有余、进取不足，陈茂波承接了历年的巨额盈余，可供变通的空间着实不少，不妨积极配合特首林郑月娥所说的「管治新风格」和「政府新角色」，为民生多做实事，从而尽可能纾解撕裂社会的种种怨气。

既然要谘询公众，那么陈茂波自然而然跟市民分享一下心得，最近不但接受传媒访问透露一些观点，昨日更加主动发表网志，谈及税务问题。网志文章提到，美国参众两院就税改方案有机会在短期内达成共识，全球关注此举对国际经济格局的影响。美国的税改方案主要包括降低企业利得税率、减少个人税负，以及降低企业把海外利润滙回美国的税收等三方面。根据参议院通过的方案，美国的企业利得税率有机会由百分之三十五大幅减至百分之二十。

美国税改可能产生「溢外效应」，暂存海外的资金不排除回流美国，有人担心引起「税务竞赛」。面对这个趋势，香港怎样应对？陈茂波说道，香港固然应该关注，但同时亦须保持冷静，毕竟香港现时的利得税率只有百分之十六点五，除了汽车、烈酒、化妆品及香烟外，进口货品均没有关税，亦没有资本增值税，在国际上已具备相当竞争力；况且，香港即将推出利得税两级制，把中小企首二百万元利润的利得税减半。

所谓保持冷静，不妨理解为「我自岿然不动」，陈茂波大概不会在《财政预算案》推出改变利得税率的措施。然而在美国减税带来「税务竞赛」的忧虑之下，香港更应该按兵不动的是关于「扩阔税基」的建议，以免扰民和自削竞争力。

一直有意见认为，香港税基狭窄，所以应该开征资本增值税甚至销售税，或者将百分之十五的标准税率向上提升。然而此等建议一来极敏感，二来牵涉庞大的行政成本，如今又恰逢美国的税改方案势将产生影响全球的涟漪效应，因此我们认为，香港的税制还是不变为妙。

库房水浸的情况下，陈茂波有条件让「扩阔税基」的建议于任期内束之高阁，不过若有另一批民粹主义者要求政府直接派钱，那该怎办？对于这类声音，相信以现届政府的风格应不会考虑，我们也认同，授人以鱼不如授人以渔。有钱人不需要政府接济，要是纾缓贫富悬殊的话，送穷人一条鱼充饥，不如教对方学懂捉鱼。与其直接派钱，《财政预算案》该投放更多资源在教育方面，把福利开支增拨到真正有需要的社群身上，包括协助「输在起跑线上」的穷家孩子；另外透过拨款创造就业机会，反正特首林郑月娥领导的班子视创新科技为经济动力，发展金融科技、人工智能、智慧城市和生物医疗等等无财不行。

陈茂波接受传媒访问之时讲过，有钱也不能随便用，必须预备弹药扞衞联系滙率和开拓土地造房等等，依然要坚持《基本法》所规定的「量入为出」原则。话虽如此，「不能随便用」不代表「不能精明用」，我们期望新的一份《财政预算案》精明理财，多利民，少扰民。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘