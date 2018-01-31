港报社评：紧急医疗拨款治标，增医护治本--经济日报1月31日

本已甚为绷紧的医疗体系在流感冲击下濒临崩溃，特首林郑月娥昨急拨5亿元救急。惟医院超负荷并非单单金钱可解决，须做好长远规划软硬件配套，否则医护怨气甚或事故恐不绝。

近日因流感到公院求诊人士大增，令病床占用率「爆煲」，部分加床却没增加额外人手，令医护人员疲于奔命，护士协会登广告批评政府加床不加人手，是罔顾护士压力。林郑为此昨急拨款5亿元作为短期纾缓措施，如增聘文书、减少护士做文书工作，暂停医院认证工作，让护士腾出更多时间来照顾病人。

林郑反应快，马上紧急拨款以纾解前綫怨气，但恐怕既不足治标，更谈不上治本，因归根究柢是软硬件都严重不足。

平情而论，港府认知到公院病床不足，近年已大增医疗经常性拨款开支，上届政府更预留2,000亿元让医管局规划未来十年发展计划，包括扩建或重建医院，增加5,000张病床。

但据一些智库推算，要应付人口老化，公营医疗体系要增加1.6万张病床，十年发展计划只增5,000病床明显严重不足。更何况，尽管北大屿山医院落成后3年多，仍有逾120张病床未启用；天水围医院启用逾1年，急症室只能提供8小时服务，住院服务仍无期，问题症结是医护人手不足。

现时英国每一千人有3.7个医生，新加坡有2.3个，香港仅1.9个；国际标准护士病人比例是1：6，香港目前则仅1：11至1：12，甚至最新护士投诉1人照顾逾50病人，故虽增设医院，病床亦只能空放。平日医护人员已捉襟见肘，当流感爆发时，超负荷便无可避免，医护压力固然大增，求诊病人太多而动辄要等上8小时才见到医生，既可能出现延诊，更甚是医护因压力太大而犯错的风险亦难免上升。

施政报告提出地区康健医疗中心构想，提升市民预防疾病意识，支援长期病患者，减公院压力，但这亦需人手配合。

增加软硬件尤其人手才是治本之道，本地培训固然王道，政府亦正增加医生和护士学位，但医生和注册护士培训需时，分别需要6年和3年，远水救不了近火。如何在不牺牲医护水平下，放宽海外医护来港工作，实已不能再拖。否则未来不用流感爆发冲击，单是人口老化，恐已压垮本港医疗体系。

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