港报社评：经济增长6.5%可守，金改加快要稳--经济日报3月6日

总理李克强昨发表政府工作报告，将经济增长目标续定在6.5%左右，虽外围风险上升，冲击应可承受，稳守增长目标。惟经济靠稳正让中央加快金融改革，金融震荡恐难免。

首先，6.5%左右是运行区间，高一点低一点不是大问题，事实上，只要未来3年增长能保持在6.3%，仍可在2020年全面达致小康目标。更重要的是，6.5%不是硬指标，真正关键是就业，以维持社会及政治稳定。按2012至2016年经济每增长1个百分点，可创造172万个职位，6.5%增长可创稍高于目标1,100万的新职位。随着劳动密集的服务业占经济比重续增，低一点的增长亦可创造同样多职位。

那中央今年经济增长能否达标，甚或像去年般超标？内地当然不是没有风险，如楼市会否调控过度，但一来在中央力控下，年内硬着陆风险低，二来消费与新经济如「互联网+」等，可望更有力支撑经济增长。

较大风险来自外围，此有两方面。一是继美储局减债外，欧央今年也有可能开始停买债，美欧收水势牵制内地货币政策，而资金若撤离亚洲，内地亦可能受影响。二是美国总统特朗普敲响贸易战鼓，中国是美国最大的贸赤对手，冲击难免。

惟中国货币政策虽受牵制，但在资本帐未完全开放下，仍有一定政策空间，且政府工作报告亦已提到，将提高股权融资比重。贸易战方面，如战火全开，美国亦只会是输家，且欧盟等亦已公开表示会予以反制，此虽未能完全阻止旨在拉票的特朗普，但相信会令贸易战火受到局限。即使战况较预期稍为激烈，内地过去5年财政收入增加47.8%，中央必要时有财力支援经济。

因此，6.5%左右的增长目标应可达到，此本应有利资本市场，但经济继续平稳，正给予空间中央力推金融改革。中央近期频频整顿金融秩序，正是苗头，内地股市亦曾因此出现较大调整。

中央继续力推金改，政策风险肯定会令资本市场波动加大，惟只要审慎处理，震荡可望较轻，如早前在整顿安邦保险时，由中保监暂时接管，避免广泛受保人受影响而可能触发的系统性风险。

故中央趁经济平稳而要顺利推行金融改革，计划要周全，徐疾有致，将震荡减至最低。（完）

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