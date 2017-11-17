港报社评：维护香港独特性，理性看待23条--明报11月17日

基本法委员会主任李飞出席研讨会，指出香港迄今仍未就《基本法》23条立法，不良影响有目共睹，特区政府立法维护国家主权和安全，责无旁贷。不少港人对23条立法心存忧虑，担心立法太严会损害「两制」保障的人权自由，然而过去数年港独思潮冒起，冲击「一国」底线，损害香港社会长远利益，特区政府缺乏法律工具应对，如何在「一国」与「两制」之间求取平衡，一边保持香港独特性，一边维护社会整体利益，港人需要冷静理性思考。

今次李飞演讲，有数十间中学向学生直播，作为通识教材，李飞似乎也特意针对青少年，提到近年香港有些人在社会和校园宣扬本土自决、香港独立，否认香港是中国一部分的事实，甚至采用激进暴力方式，将分裂主义企图诉诸行动，必须毫不犹豫抵制和反对。适逢日前有团体在多间中学门外派发单张，公然宣扬港独，李飞阐述立场，有现实需要。

《基本法》23条规定，香港应自行立法，禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府和窃取国家机密等行为，一方面订明特区政府的宪制责任，另一方面也尊重香港在一国两制之下的独特性，避免将内地的一套直接搬过来，然而回归20年转眼过去，基于种种政治原因，特区政府迄今仍未履行《基本法》要求。虽然中央未有明言特区政府应该何时完成立法，不过观乎李飞的发言，中央显然关注港独分离思潮未能有效遏止，就算23条立法未迫切到需要即时展开，恐怕也很难无了期拖下去，香港社会早晚要直面这个艰难的问题。

2003年，23条立法争议引发50万港人上街，最终政府撤回法案，自此23条立法成为各方不愿随便轻碰的议题，不过此一时彼一时，无论是内地还是香港的社会和政治形势，过去14年出现了翻天覆地转变，很难再用2003年时的观点和尺度，去衡量23条立法问题，港人必须因应眼前现实情况重新思考，理性衡量利弊得失。

回归初期，23条立法最大目的，是防止香港成为「反共基地」，可是港独分离主义的出现，已彻底改变香港问题的本质，今时今日再提23条立法，焦点已落在分裂国家的潜在威胁。面对不断有人宣扬港独，变本加厉挑战「一国」底线，特区政府明显缺乏法律工具可用，规管有心无力；社会上部分有识之士则明哲保身，明知港独危害香港利益，却不想做「丑人」公开多谈，对学生在校园播「独」采取息事宁人态度，以免卷入政治漩涡，结果令到港独问题成为难癒之症。

对北京来说，港独问题触及国家主权核心利益，是可忍孰不可忍；对港人而言，港独破坏香港与内地关系，有可能扼杀在一国两制之下争取民主的机会，同样百害而无一利。若说当年23条立法争议，反映了中央与港人的矛盾，从现今形势来看，23条立法若能处理得宜，其实符合双方共同利益。一些论者提出，23条立法需要先营造良好政治气氛，惟以现今政治环境而论，就算表面气氛有多和睦，一旦政府提出敏感主张，整个政治气氛肯定即时转坏，高铁「一地两检」例子历历在目，23条立法掀起的波澜势必更大，无论由谁牵头做也一样，不存在所谓「适当时机」。

23条立法长远难以回避，关键是如何让市民有心理预备，以及确保立法内容尊重香港的政治独特性，在「一国」与「两制」之间保持平衡，避免过分强调「一国」冲击「两制」。保持香港独特性，是一国两制初心所在，香港回归后得享高度自治，财政上拥有发钞权、司法上拥有终审权，正是最清晰的体现。特区政府自行立法维护国家安全，最大好处是可以因应社会民情和现实需要，制订规管力度适中的法例，不会过严过紧。特区有了自己制订的法律工具，自行处理港独等问题，就毋须内地「操心」介入，诸如考虑将《国家安全法》通过《基本法》附件三引入本港，避免政治震荡。

过去一直有声音主张，一日未有普选，便不应该就23条立法，可是眼前政治现实是，如果不先消弭港独，中央不可能容许香港全面普选。继续纠缠于这个问题，只会令香港民主进程原地踏步。有智库建议「先易后难」，分两阶段就23条立法，先修改现行《刑事罪行条例》有关叛国和煽动叛乱的条文，之后再处理较复杂的窃取国家机密等问题，不失为一个可以考虑的方向，关键是必须有充分谘询，确保港人的合理权利和自由不受影响。（完）

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