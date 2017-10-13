港报社评：绿置居促公屋流转，现结构转变--经济日报10月13日

特首林郑月娥昨四出为施政报告解画，尤其回应对新房策中绿置居的质疑，争取市民支持。事实上，绿置居关乎政府房策转为以置业为主、公屋流转，甚至影响地产市场发展。

林郑对政府房策的定位有根本性改变，公营房屋的重点，由出租变成出售。重点之一是将绿置居恒常化，明年底会将新公屋的4,800个单位作绿置居发售，有市民忧虑这将挤占公屋供应，基层更难上楼。

林郑昨解画，绿置居让公屋富户腾出单位予公屋轮候人士，故不影响出租公屋供应量，影响轮候时间最多也只是数周。若绿置居由轮候册中市民购入，对轮候时间更全无影响。绿置居实际上既照顾部分公屋户的置业需求，二来收资源重新分配之效。

但既然市民对绿置居有疑虑，政府宜尽快整理首个绿置居--新蒲岗景泰苑的数据，向公众解说绿置居起了甚么作用。例如，究竟景泰苑的857个绿置居单位，让政府收回了多少个公屋单位？收回的单位主要来自港九新界哪些屋邨？收回单位面积有多大？有多少公屋合资格人士入住这些单位？

运房局局长陈帆昨表示，年底前将完成检讨报告，惟截至本月初已收回逾700个公屋单位。此看似反映公屋户对置业有着强烈需求。然而，情况实较复杂，因作为试水温的景泰苑属罕有的市区盘，数量亦较少，在私楼楼价飈升下，吃香早属意料中事。

市区地买少见少，绿置居肯定主要来自新界，那公屋居民尤其住市区的，是否愿意放弃现有单位，改在新界置业？

林郑宣布绿置居推售火炭盘，且数量大跃进至4,800个单位，对绿置居恒常化实是一大测试。若反应热烈，将对公营房屋发展起关键作用，因为这意味公屋流转可大步加快，港府还可藉此检讨公营房屋的租售比例，令资源更有效分配。

除影响公营房屋市场外，绿置居政策长远对私楼市场亦可能造成一定压力，因新界绿置居盘若受欢迎，政府势将持续推出，而公屋富户是潜在的私楼买家，若他们转买绿置居单位，私楼需求势减，既可能影响私楼价格，还可能因而影响发展商兴建单位的尺数，或改变地产市场面貌。

因此，新一批绿置居的反应，不论对公营房屋还是私楼市场，都有重要意义。（完）

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