港报社评：网约车追落后，港宜汲外国经验--经济日报11月29日

消委会就点对点交通服务发表研究报告，建议对网约车发牌，透过引入竞争提升的士服务质素。共享经济是大势所趋，港府落后形势，须拆墙松绑，汲取外国经验，才能落实新措施。

消委会对内地及欧美9国的网约车市场进行研究后，建议循序渐进开放市场，以发牌制度规管网约车平台、司机及车辆，发出1,500个私家出租汽车许可证。消委会支持开放网约车市场，底因有二。

首先，网约车崛起是国际大趋势，市场利用资讯科技，为消费者提供个人化点对点交通服务，让市民有更多选择和更优质服务。尤其港人经常外游，在外地少不免曾乘搭网约车，体验个中的优质服务，大多接受网约车。

其二，本港的士服务质素差备受诟病，如拒载、滥收车资、无礼和车厢污秽。这与的士牌照主要由车行持有，司机大都是租车有关；司机为应付车租，倾向拣长途客，甚或兜路。车主既无责任确保服务质素，的士牌照又属永久性质，即使服务差，政府亦无法收回牌照，引入网约车，或可倒逼的士业界改善服务。

Uber网约车服务2014年进入本港，从服务水平出发点来看，为乘客和司机提供互动性和选择权。乘客既可选择车款，亦会因应不同的供求量而弹性调整收费，司机亦有权选择接送与否，正因为服务提供者有选择权，心情好，服务水平自然好。此外，Uber司机会要求乘客打分，评分愈高，愈能获公司分配工作，故待客态度好，提供服务质素亦较高。

周边地区网约车发展蓬勃，本港不但起步迟，还有诸多规范。今次这份网约车研究报告竟是由半官方机构进行，而非相关官方部门如运输署或创科局所做，实在令人汗颜。港府有必要急起直追，尤其是如何令现有持份者在新游戏规则下积极参与，减低业界反对，将冲击减至最少。在这方面，外国有许多经验和处理手法，港应从中学习。

以台湾为例，Uber被罚巨款后全面撤出，但当地的士公司「台湾大车队」却没有苟安，而是增办网约车。的士和网约车都在街上行走，但网约车需网上预约才能接载乘客，一样跟咪表收费，而车厢乾净整洁，让乘客有多项选择，并倒逼的士提升服务。

网约车是大势所趋，阻也阻不了，当局不宜再拖拉，须务实推行，为业界提供入场方法，才能尽快从后赶上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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