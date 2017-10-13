港报社评：置业主导美梦虽好，恐防现实不似预期--明报10月13日

施政报告主打民生，房屋问题是重中之重。政府提出「首置上车盘」计划以及「绿置居」、「白居二」恒常化，重建置业阶梯，协助市民置业之心毋庸怀疑，惟前提是不能忽略等候「上楼」者和基层劏房户的需要。港人视置业为确立中产身分地位、争取向上流动的必然阶梯，对置业的渴求深入骨髓。房屋政策回应社会期盼，鼓励置业，本来无可厚非，然而现实往往不似预期，魔鬼总在细节里，「首置盘」和「绿置居」恒常化必须从长计议，思虑不周随时弄巧反拙。

解决本港房屋问题，釜底抽薪当然是增加土地供应，惟房屋发展策略同样重要。理论上，安居乐业不一定要买楼置业，不过回归现实，大多数港人都将置业与安居画上等号，即使不是贪图炒楼牟取暴利的市民，也希望「有楼在手」，因为物业本身就是重要财富，也是安享中产小康生活的入场券。房屋政策以置业为主导，某程度也只是反映社会实况。

行政长官林郑月娥对「新加坡经验」甚感兴趣，而新加坡的房屋政策，正是以置业为主。诚然，经济顺逆有时，楼市有起有跌，但是只要楼价并非插水式暴泻，鼓励置业对于促进社会稳定，作用相当巨大。中产阶级是社会和谐稳定的重要支柱，林太表示满足市民置业需求，有助增加归属感，体现的正是这一政治硬道理，惟真正考验是如何确保政策奏效，不会倒过来制造更多新矛盾新麻烦。

香港社会阶层流动，与置业阶梯密切关连，昔日「公屋—居屋—私楼」三级台阶，市民有方法拾级而上，可是过去10年楼市发展高度扭曲，每层台阶差距之大几若断崖，要跨越鸿沟愈益困难。现届政府尝试从三方面入手，在私楼与居屋之间添加「首置盘」，在公屋与居屋之间力谷「绿置居」，同时伙拍社企和房协等，为轮候公屋的基层市民提供过渡房屋。如果三方面的政策均马到功成，应可重建整个房屋阶梯，然而现实发展会否如此美好，仍然充满悬念。

施政报告提出在观塘安达臣道地皮率先试建「首置盘」，惟单位数量仅1000个，是否足以让各界准确评估「首置盘」对重建置业阶梯的效用，尚待观察；至于最关键的定价等问题，也未见更多细节。「港人港地」失败前车可监，无人担保「首置盘」不会重蹈覆辙。「首置盘」定位在私楼与居屋之间，采取公私混合模式发展，土地来源包括私人发展商拥有的地皮，本应是合理构思，可是市民忧虑官商勾结，也是不容否认的事实。倘若官商合作合情合理，政府不应有太多思想包袱，一味阴谋论怀疑亦不足取，可是政府也必须思虑周全，说服公众不会有利益输送，否则政治因素随时令计划胎死腹中。

「绿置居」与「白居二」恒常化，目标是鼓励基层置业，让市民以显着低于市价的金额，购买政府资助房屋，政府未来会将更多新建公屋转作「绿置居」。当局希望公屋富户购买「绿置居」，从而腾出公屋单位，让苦候上楼的基层市民入住，加快公屋单位流转。理论上，每售出一个「绿置居」单位，就会腾空一个公屋单位，即使将新建公屋转作「绿置居」，可供基层市民轮候的公屋单位数目也不会受影响，况且透过「绿置居」腾空出来的公屋单位，遍布市区和新界，意味轮候公屋人士能因应自身生活工作需要，有更多选择。

不过政府的如意算盘是否一定打得响，却是另一回事。置业考虑因素离不开地点位置、价钱和房屋质素。今时今日公屋质素优良，租金低廉，不少公屋富户宁可交双倍租，也无意交还单位，近年居屋绿表申请人数比以往少，正好反映问题。如果「绿置居」只是一般公屋质素，地理位置也不优越，就算价钱相宜，亦不一定能吸引到公屋富户购买。政府对「绿置居」有信心，一大原因是首个「绿置居」项目新蒲岗景泰苑超额申请逾17倍，可是如果项目并非坐落市区，公屋富户会否热烈追捧，实属疑问。万一「绿置居」不受欢迎，虽然可以重新转作公屋单位出租，惟政策折腾对市民难免有影响。政府必须从长计议，等待房委会完成检讨，衡量得失利弊，再作明智决定。（完）

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