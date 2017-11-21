港报社评：置业死心愈多，社会怨气愈重--信报11月21日

房协新推出将军澳翠岭峰和屯门翠鸣台两个资助房屋项目，合共六百二十个单位，反应之热烈可谓「争崩头」，申请期限到昨日为止，接获八万七千九百份申请表，超额认购一百四十一倍。房协主席邬满海表示，数字反映市民对资助出售房屋的需求很大，亦显示供应追不上，现时供求不平衡的情况不健康，政府有需要增加土地供应，回应社会诉求。

认购该两个资助房屋项目的申请者，成功抽中的机会率平均约一百四十二分之一；若单计非公屋居民的白表申请人，中签率更仅有二百八十一分之一，难怪有人形容为「买六合彩」。尽管机会渺茫，但由于售价是私楼的七折，首期一成即可，遂吸引一众热切希望上车的准买家蜂拥一试。

将军澳翠岭峰和屯门翠鸣台极受欢迎，申请者绝大部分乃白表申请者，再一次反映私人住宅价格严重脱离市民的负担能力，无壳蜗牛无奈退而求其次，以买彩票的心态博一博。就算资助房屋卖得较私楼平三成，惟部分受访者透露，仍然有必要「靠父干」才买得起，这是整体楼市不断攀升所造成的水涨船高效应。

置业「靠父干」的现象，早已引发监管机构对家庭财务风险恶化的忧虑。金管局指出，这种置业模式令家庭抵御收入冲击的能力变得脆弱。财经事务及库务局书面回覆立法会议员质询时亦提出警告，若父母用抵押物业以取得资金为子女置业，当日后利率上升或楼价调整，两代按揭借款人便将同临财务风险。

有幸得到父母扶一把，勉强可以上车，要是新生代缺乏父荫又如何？相信在楼宇尺价动辄以万元计的今时今日，放弃置业或许是最务实的念头。然而问题随之而来，搁下置业梦不等于知足常乐，望楼兴叹反而有可能加重怨气，年轻人感到无法向上流，埋下社会不稳定的祸根。

香港到底有多少人向现实低头而放弃置业？最近两年似乎没有相关调查，那么不妨参考一下外国数据。荷兰ING银行针对十三个欧洲国家、美国和澳洲进行的调查显示，由于楼价持续上升，购买房屋的能力有限，接近一半受访者表示打消了置业想法。没有置业的受访者当中，百分之六十五认为拥有物业不仅是一个买卖决定，而是成功的象征。调查报告指出，多国公民对社会贫富差距扩大感到不满。

既然香港楼价冠绝全球，那么不难得出一个合理的推断，放弃置业的比例只会更多，不会更少。正所谓，哀莫大于心死，年轻人不管如何努力工作赚钱，哪怕不吃不喝，不看戏不旅行，始终无法一圆置业梦，心灰意冷的后遗症说不定是躁动不安，促进社会和谐将会事倍功半。

特首林郑月娥上月发表《施政报告》，说要重建置业阶梯，让市民重燃置业希望，大方向也许是对的，奈何房屋问题沉疴日久，一时三刻没有灵丹妙药，所谓「港人首置上车盘」一来远水救不了近火，二来数量太少根本是杯水车薪。尤其讽刺的是，《施政报告》发表之后毫无降温作用，本已疯狂的楼市进一步借势炒上，长沙湾一幅地皮甚至以一百七十三亿元天价成交，面粉比面包还要贵，令人哗然。

有楼阶级和无壳蜗牛之间形成另一种意义的贫富悬殊，楼价继续上扬的话，固然扩阔两者的鸿沟；掉过头来说，万一楼市显著调整，麻烦亦不可小觑。以「靠父干」置业为例，如果楼价随着息率上升而回落，上一辈的积蓄缩水或化为乌有，下一辈又要背负还不清的债项，两代人同陷经济深渊，后果不堪设想。

将军澳翠岭峰和屯门翠鸣台超额认购达一百四十一倍，究竟象征的是「希望」还是「绝望」？在楼市亢奋得失控的当下，我们没有答案，惟有呼吁特区政府相关官僚，切切实实为房屋问题筹谋，就算只是权宜之计的「货柜屋」，亦该尽快付诸行动，以免愈来愈多人死心，并化为怨愤。

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