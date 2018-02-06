港报社评：美卿拉拢拉美 恰似老鼠拉龟--信报2月6日

美国国务卿蒂勒森展开拉丁美洲五国访问行程之前，在得州大学奥斯汀分校发表演讲，主要内容是三点：一是抨击中国在拉美的投资活动令人联想起欧洲殖民主义，俨然「新帝国强权」；二是批评俄罗斯持续向不尊重民主进程的政府出售武器；三是呼吁拉美诸国疏远中俄，重投美国怀抱。

对于中国，蒂勒森联想起欧洲殖民主义，而对于他的言论，外界联想起的则是「门罗主义」。前总统门罗（James Monroe）于十九世纪宣示美国外交政策，核心思想是防范欧洲干预独立不久的拉丁美洲殖民地，把任何介入皆视作侵略行为，藉此确保美国不受干扰地于区内施加影响力。门罗主义沿袭一世纪，拉美遂有「美国后花园」之称。尽管另一位前总统奥巴马曾经在二○一三年讲过「门罗主义的时代已经过去」，促请美洲国家加强合作，但华府明里暗里把拉美视作「禁脔」似乎从未作罢。

蒂勒森访问拉美，又将中国形容为利用经济手段「强权殖民」，目的显而易见，一手妖魔化新的投资者，一手拉拢拉美继续唯美国马首是瞻。然而，这位国务卿眼前存在着两大棘手难题，首先是拉美诸国早已左翼政治势力抬头，所谓「华盛顿共识」的经济政策主张招来不满，根本毫无作用，反美浪潮此起彼伏，尤以委内瑞拉为甚；其次是现任美国总统特朗普处处展现轻蔑言行，完全不把「后花园」放在眼内，遑论「同洲共济」，蒂勒森纵然使尽浑身解数，说尽好话，恐怕也无法安抚拉美诸国对于强邻的猜忌或怨怼。

特朗普伤害邻居感情堪称不遗余力，去年他甫入主白宫就放弃与拉丁美洲和亚洲国家建立的跨太平洋经济合作协议（TPP），此外又企图撕毁与墨西哥和加拿大构成的北美自由贸易协定（NAFTA）。在这位狂人总统口中，来自南面的移民是罪恶渊薮，必须筑起一道阻隔墨西哥人侵犯国境的围墙，而且付钞的是对方。特朗普侮蔑邻邦之心高度概括为一个粗鄙词汇：粪坑。

几十年来，拉美诸国普遍感受到美国口惠而实不至的待遇，依赖华盛顿不见得有什么好处，反而有部分国家经济沉疴难起，如今加上一位态度不友善的特朗普，美国形象每况愈下乃意料中事。盖洛普最新民意调查显示，特朗普政府上台一年来，南北美洲民众对美国领导力的满意度仅为百分之二十四，急挫二十一个百分点，其中墨西哥对美国的满意度只有百分之十六，创出该调查的最低纪录。

与之形成强烈对比的是中国，国家主席习近平自从二○一三年起已曾到访拉美三次。上月在智利召开的「中国│拉美和加勒比国家共同体论坛」第二届外长级会议，智利总统巴切莱特（Michelle Bachelet）表示，中国的「一带一路」为拉美发展提供新机会，智利愿意发挥积极作用一起推进该计划。中国外长王毅指出，中国希望在「一带一路」框架内全面加深和提升与拉美的合作。

特朗普上任至今尚未访问过拉美，现在由国务卿蒂勒森出面斡旋，拉拢拉美有何实质效果绝对成疑。讲得通俗一点，蒂勒森的五国之行势该似老鼠拉龟，苦无下手着力之处。他警告，虽然与中国贸易可能有好处，但很多不平等的贸易会伤害拉美国家，使制造业蒙受损失，令工人失业和薪资拉低。他又说，中国现时已是智利、阿根廷、巴西及秘鲁的最大贸易伙伴，提醒这些国家必须避免主权遭受蚕食。至于被拉拢的对象轻而易举即可提出两个问题：与美国贸易难道就只有好处、不虞遭干预吗？如果能够跟美国「共荣共存」，为什么竟然会沦为「粪坑」？

美国总统嫌弃拉美的嘴脸路人皆见，这是国务卿此行的最大隐忧和障碍。（完）

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