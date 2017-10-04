港报社评：美国不枪管，悲剧不可免--信报10月4日

美国赌城拉斯维加斯发生骇人听闻的严重枪击案，六十四岁枪手帕多克（Stephen Paddock）从酒店三十二楼房间向地面出席音乐节的大批群众乱枪扫射，冷血大屠杀造成五十九人死亡，五百多名无辜男女受伤。行凶动机成谜，而且在警方破门入房之前，枪手已经吞枪自尽，调查真相的难度甚高。尽管恶名昭彰的恐怖组织「伊斯兰国」声称，帕多克月前改信伊斯兰教，并听从组织号召施袭，但美国官员认为此说不可信，强调没有证据显示凶徒与任何国际武装组织有关。

不管杀人动机为何，铁一般的事实却是，行凶武器是在美国轻易买得到的枪械，尤其是拉斯维加斯所在的内华达州，枪管法例全国最宽松，枪主毋须登记和领牌，也没有拥枪数目的限制。警方在案发的酒店房间搜出二十三支枪，又在帕多克位于内华达州梅斯基特市的寓所发现十九支枪、炸药和数千发子弹。因着今回血洗音乐会，枪械管制的持续争议肯定会在美国掀起另一番大规模的激辩，这个恒常的话题再次成为关注焦点。

没错，恒常，美国人谈枪管谈了许多年，始终无法说服拥枪派卸除武装。前总统民主党的奥巴马任内致力收紧枪械管制，但共和党国会议员诸多阻挠，枪管不但无功而还，甚至来到共和党的总统特朗普执政之后变本加厉，推翻奥巴马限制精神病患者买枪的行政命令。美国国会目前正讨论两项放宽枪管的草案，包括容许各州边界地区合法地暗中携带枪械，以及容许民众更易买到灭声器，理由是减低对猎人和休闲射击活动造成的听力损害。

特朗普与共和党坚称民众有权拥枪，严格而言并非野蛮霸道或者屈服于军火商的压力之下，而是「依法办事」。根据美国宪法第二修正案，人民拥有枪械的权利不可侵犯，历史背景是美国依靠民兵立国，拥有和携带武器被视作「天授枪权」。于是乎，拥枪派理直气壮反对收紧枪械管制，原因是「违反宪法」。

除了搬出宪法作为挡箭牌之外，特朗普之类的拥枪派经常抛出一个似是而非的逻辑，例如他在去年竞选之时讲过，美国近年爆发多宗大型枪击案，如果更多人配备枪支的话，这些惨剧就可以避免。

人人有枪，悲剧可免，到底意何所指？不外乎「恐怖平衡」的调调，冷战期间的美国和苏联，就有一套「相互保证毁灭」（Mutual Assured Destruction，简称MAD）的战略思维，由于两国都拥有足以毁灭全世界的核武，所以两国都避免使用，结果换来相对的和平。问题是，国与国之间的恐怖平衡适用于人与人之间的枪械威胁吗？看看赌城血案，即使出席音乐节的群众个个有一枪傍身，不见得可以逃过厄运。掉过头来说，要是凶徒无法买枪，反而有机会令人避过一劫。

再说，如果特朗普的逻辑站得住脚，那么北韩拥有核武根本不成问题，这位美国总统何必恶言相向大骂金正恩为「火箭人」？

根据哈佛大学统计，美国每天有九十二人死于枪下，儿童遭枪杀的机率是其他发达国家的十四倍，原因绝对与枪械泛滥有关。远的不说，就说香港，枪械管制非常严格，死于枪下的个案少之又少。

美国白宫发言人桑德斯在记者会上谈到赌城枪击案，虽然禁不住哽咽，但她表示现在讨论枪械管制是言之过早。真的是言之过早吗？美国枪击案之多冠绝全球，在此之前便发生过数之不尽的夺命悲剧，光是去年已有佛罗里达州奥兰多一名枪手闯入夜店乱枪屠杀五十人。由此可见，讨论枪械管制从来只嫌迟，不嫌早。

特朗普一直以枪权扞衞者自居，拥枪派的共和党又把持国会，限制枪械泛滥相信要寄望民主党进一步出尽「洪荒之力」争取之，突破「天授枪权」的桎梏，否则枪下亡魂死不瞑目，民众亦惶惶然不可终日。（完）

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