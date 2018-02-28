港报社评：美国贸易壁垒恐惹全球报复--信报2月28日

美国商务部在二月十六日（恰巧是中国人的年初一）公布调查报告，认为进口钢铁和铝材产品「威胁国家安全」，所以建议采取课税措施，税率高达百分之二十三点六。香港可谓无缘无故遭受池鱼之殃，商务及经济发展局局长邱腾华罕见地反应强烈，指斥该报告没有事实根据，不合理之余甚至带有歧视成分，特区政府正透过美国驻港总领事及香港驻华盛顿经贸办事处等途径，向美国商务部反映立场。

美国商务部其实并非针对香港，主要是冲着中国而来，不过那份调查报告为了显得「公平客观」，于是胪列了一份全球名单，所有对美国进口钢铁和铝材的国家或地区也包含在内，连传统盟友如北约成员国亦没有例外。如果说邱腾华的反应是强烈，那么欧盟的反应则是激烈，根据德国媒体报道，假如美国真的向钢铁和铝材加征关税，那么欧盟有意采取报复行动，向典型的美国产品如波本威士忌和哈利电单车征税。

我们先了解一下香港的情况，邱腾华表示，美国平均每年对香港的贸易顺差达二百七十亿美元，但对香港铝材的贸易逆差只有五千五百万美元。此外，本港去年首十个月输往美国的铝材占该国整体铝材入口总额不足百分之零点二，完全谈不上倾销，且主要只来自一家「老字号」钢铁公司，难以影响美国产业，遑论国家安全。他说美国若落实征税，对本港出口铝材添加不必要的经济负担，又担心贸易壁垒令香港受害，或会藉此向其他产品进行同类型措施，故政府必定据理力争。

跟邱腾华口径一致的是香港五大商会，他们发表声明，提出忧虑美国此例一开，未来可能对其他产品推行不公平贸易措施，促请特区政府向世界贸易组织（WTO）要求跟进。

项庄舞剑，意在沛公，美国商务部的调查报告本来是要限制中国钢铁进口，配合总统特朗普三番四次的抱怨：「中国正在全美倾销钢铁，了解吗？这完全无法接受。」然而，理据似乎也不充分。中国虽然是全球最大的钢铁生产国，但法新社指出，美国的进口钢铁之中，来自中国的仅约百分之一。美国最大的钢铁进口国是加拿大，占百分之十六，其次是巴西、南韩、墨西哥和俄罗斯等等。换言之，要是美国全面向进口钢铁加征百分之二十三点六关税，后果将是「滥杀无辜」，而且不排除世界各国还以颜色，总动员采取贸易报复行动。

既然舞剑的对象其实只是沛公，那么旁人不得不企图置身事外。譬如日本，该国政府和钢铁业界要求，美国若向钢铁及铝材征税，应该把同盟国排除在名单之外。日本去年对美国钢铁出口量排名第七，忧虑之情当然溢于言表。

至于被针对的中国，回应乃意料之内，例如商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，如果美方最终的决定影响中国利益，中方必将采取必要措施维护自身正当权利。他还说，国家安全范围十分广泛，缺乏统一界定，极易造成滥用，如果各国仿效美方做法，将对国际贸易秩序造成严重影响。

综合上述所言，美国假如筑起贸易壁垒，全面实施钢铁和铝材征收关税，无异于与整条地球村为敌，就算盟国亦忿忿不平；要是美国响应日本呼吁，豁免盟国，选择性专门对付中国，那么又少不免授人以「出师无名」之话柄。更何况，万一中国向世贸提出申诉，理据薄弱的美国可能吃不了兜着走。

较早前，特朗普决定打响贸易保护第一枪，对进口洗衣机和太阳能板分别征收高达百分之五十和百分之三十的关税，受影响的不止中国，出产相关货品的南韩作为美国盟友亦忍不住表达不满，有意诉诸世贸讨公道，并考虑采取报复性关税措施。

特朗普将于四月拍板是否征收钢铁和铝材关税，假如真的一意孤行，国际贸易秩序恐怕鸡犬不宁。

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