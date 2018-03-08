港报社评：美挥贸易大棒，考验北京智慧--经济日报3月8日

美国白宫经济顾问科恩周二突然辞职，市场忧虑白宫顿失「煞车掣」，爆发贸易战风险急增，惟相信大打风险有限。美国向中国经贸开刀，相信才是未来戏肉所在，将考验北京如何沉着应战。

白宫负责经贸政策分成鸽派和鹰派两大阵营，科恩支持自由贸易，力阻华府就进口钢铝材开征关税，故被视为经贸保护主义煞车掣。科恩闪辞，让鹰派兼反华势力抬头，令人担心爆发贸战风险升温，尤其特朗普表明不怕打贸战、贸战对美有利。惟相信爆发大规模贸战风险不大，底因有三。

其一，特朗普将贸战视为经贸谈判工具，日前放话只要加拿大和墨西哥肯重新签订「公平」北美自由贸易协定，就可豁免钢铝材关税，反映其真正意图是勒索好处，多于全面开打。

其二，科恩闪辞不代表再无制衡力量，共和党内大多反对开征新关税，商界亦反对，即使没有科恩牵头，亦不会坐以待毙，仍会设法拉住特朗普别太过火。

其三，特朗普要藉推动保护主义措施来争取连任筹码，但亦深知若全面贸战，美国经济亦会重创，在选票上或得不偿失。何况贸易对手亦不会呆坐，势像以往精挑影响特朗普或共和党选票的商品来贸易反制裁，令特朗普有所节制。

尽管贸战大打风险仍低，但升级无可避免，尤其要注意特朗普的贸易大棒虽正不分盟友对手而敲打，但真正要针对的应是中国，而反华派更为得势，对华经贸制裁将陆续有来，据报白宫正酝酿对华货品全面征收关税。

中国崛起，在经济、外交、国际秩序、意识形态等，几乎全方位挑战美国霸主地位，美国已视中国为主要威胁，北京怎样也避不了。目前两会正在召开，北京低调回应相信是要尽量把问题拖住，待内部事务底定后才出手。问题是回应过硬，恐给美鹰派更多子弹攻击；若回应过软，又怕不能对美起警示作用。

如何回应美贸易挑衅，只是中美博弈周旋的考验之一，美国在其他方面如地缘政治、南海问题、军事围堵等各方面会陆续出招。

如何才能不亢不卑，有力反制而又不过于损害中国经济继续腾飞的国际形势，维护中国利益，是国家主席习近平中国梦必须克服的大课题。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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