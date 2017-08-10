港报社评：美朝持续互吓，市场借势调整--经济日报8月10日

美国总统特朗普对北韩发出严厉警告，平壤随即威胁攻击关岛作回应，令东北亚局势再度紧张，环球股市借势调整。美朝仍在互吓阶段，惟一旦错估形势妄动，爆发冲突风险恐大增。

特朗普前天突放狠话，指若北韩继续威胁美国，将以「世界前所未见的烈火和暴怒」回应。美媒把特的严厉措词，与杜鲁门1945年向日本广岛投掷原子弹后威迫日本投降的言论相提并论，引起外界猜测特是否想对朝动武。

他这番话相信属即兴放言居多，事前应未与国安班子讨论，因他正在度假，内阁没开会，且更与国务卿蒂勒森近日积极为朝鲜半岛局势降温的言论迥异。然而，他就北韩问题划下一条不可逾越的红綫，有迫自己到墙角之嫌，减低回旋空间。

他这样做有点为形势所迫。据报美国最新情报评估显示，北韩已掌握核弹头小型化技术，很快可将核弹头安装在长程导弹上，最快明年可威胁美国本土安全，此令特朗普急于应对。

但特朗普以商人思维，冀最低成本办妥，故一边恫吓，一边迫中国出手遏朝。中国在联合国安理会赞成制裁北韩后，美媒传特朗普暂缓就知识产权一事和中国打贸易战，就是以经贸等筹码威迫诱使北京加力出手。

然而北韩即时以威胁攻击关岛作回应，反映其领导人金正恩认为特朗普仍只空言威胁，更藉机在国内巩固其无惧美国的形象与威权。环球金融市场虽因而告跌但未见恐慌，反映市场亦认为短期内动武风险甚低，只是环球股市尤其美股屡创新高，故藉消息略作调整。

尽管即时爆发冲突的风险低，但事件已凸显问题的迫切，美国时间不多，特朗普需深思未来一年如何应对北韩威胁，究竟是采取斩首等军事行动？无奈接受北韩拥核，再透过谈判处理双边关系？抑或还有第三条路可走？随着北韩拥有直接威胁美国本土的核力量的时间日近，东北亚战火阴霾将随之上升，加上双方自以为摸清对方底牌，一旦错估形势，擦枪走火风险骤增。

环球股市昨虽调整，但仍处高位，且略为回调后，很可能因经济数据、企业盈利等因素而后又再上冲。美朝之间不断的口水战，则很可能继续成为市场高位调整的藉口。

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