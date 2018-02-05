港报社评：美港股借势调整，须紧盯美长息--经济日报2月5日

道指上周五因长期债息急升而暴跌逾665点，港股今日势受累下挫。由于通胀预期升温及储局可能加快加息步伐，美国长息势升破及企于3厘以上，美股以至港股牛市应未完，但短期调整恐难免。

美国上周五公布的1月就业数据胜预期，尤其平均时薪按年增长2.9%，创7年半新高，推升通胀预期，10年期债息高见2.85厘的4年新高，此又令股市沽压急涌，道指单日暴跌2.54%。就业数据理想反映经济向好，大利美企盈利，但泛滥资金因素早已盖过经济因素，市场担心长息上升会令流动性下跌，遂先沽货避险。

那美国长息会否续升？答案是很可能。底因有二，最基本是通胀与通胀预期上升，一直拖住通胀的工资增长已见加力，尤其特朗普减税方案获通过，有逾275家美企表示会将部分盈利用来加薪、投资，美国可能告别低通胀。

其二，储局今年人事大变动，特朗普将换入更多较迎合共和党的偏鹰人士，在通胀与通胀预期升温下，今年加息将可能不止3次，令市场进一步推高长息。此可能令10年期长债息终升穿3厘。市场有估计长息若升穿3厘，或令美股牛市逆转，换言之，美股将见顶？情况应非如此。

首先，储局并非一成不变，若长息升得太急，威胁美国财政甚或经济势头，货币政策及收水速度或会微调。再者，利好美股的政策因素仍在，不但减税方案已通过，特朗普亦正力推1.5万亿美元的基建投资方案，为经济与美企盈利加柴添火。当然，如何筹集资金，会否推升国家债务引致长息升，仍是未知之数。

还有，美企业绩大致向好，虽作为动力的科网股部分逊预期，但仍有如亚马逊盈利增长逾倍。美股这轮大升浪至今还未见像样调整，市场很可能藉长息升而借势调整，时间与波幅可能较长较大，惟大市转势则言之尚早。

港股方面更可能如此，尤其恒指市盈率约15.2倍，仍远低于道指的20.6倍，北水、将行同股不同权等利好因素未变，故港股虽很可能随美股调整，亦不排除出现较长调整期，但跌幅未必太大，且其后可能再上。

美港股市都在借势调整，短期明显受压，至于调整期将多长、波幅多大，投资者便须紧盯美国长息走向。（完）

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